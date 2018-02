Pub

Soares resolveu o jogo em Chaves ainda na primeira parte com dois golos. Marega e Sérgio Oliveira fecharam a contagem

O FC Porto voltou à liderança da Liga, ao golear este domingo em Chaves por 4-0. Em vésperas do grande jogo com o Liverpool, para a Champions (quarta-feira no Dragão), a equipa de Sérgio Conceição resolveu a questão ainda no decorrer da primeira parte.

Tendo em vista o jogo com os ingleses, o treinador do FC Porto poupou de início Brahimi, Ricardo Pereira e também Aboubakar, lançando para os seus lugares Otávio, Maxi Pereira e Soares. E ainda no decorrer da primeira, o brasileiro Soares provou que está num grande momento de forma, marcando os dois golos (15' e 28') que davam vantagem aos dragões ao intervalo.

O Chaves ia dando luta, sobretudo através de ações individuais de Matheus Pereira, mas os transmontanos falhavam na finalização. A melhor oportunidade foi um remate de Matheus, aos 22', para grande defesa de José Sá.

O segundo tempo começou praticamente com o terceiro golo do FC Porto, da autoria de Marega, que aproveitou bem uma assistência de calcanhar de Otávio. Nos últimos 20 minutos, já com Waris no lugar de Marega, os dragões geriram a vantagem, baixaram o ritmo e deram a iniciativa do jogo ao Chaves. Mas os transmontanos foram incapazes de marcar, apesar de algumas boas oportunidades.

Quase em cima do apito final, Sérgio Oliveira coroou mais uma grande exibição com um excelente golo, após assistência de Herrera.