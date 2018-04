Danilo Pereira garante que regressará "fortíssimo"

Pub

O médio garantiu esta terça-feira que vai regressar "fortíssimo", depois de ter sofrido uma rutura parcial do tendão de Aquiles, que o deverá afastar do resto da temporada do FC Porto e do Mundial 2018.

"A vida, às vezes, prega-nos destas partidas e temos de ser nós mesmos a ultrapassá-las, mesmo quando o mais fácil é desistir. Obrigado pelas vossas mensagens de apoio. Voltarei fortíssimo brevemente, porque é dos fortes que reza a história", escreveu Danilo, numa mensagem publicada na rede social Instagram.

Após uma paragem de dois meses por lesão, Danilo Pereira regressou na segunda-feira à competição no encontro entre o FC Porto e o Belenenses, que os dragões perderam por 2-0, tendo entrado aos 72 minutos para o lugar de Osório.

O internacional português, de 26 anos, sofreu agora uma rutura parcial do tendão de Aquiles, vai ser operado na quinta-feira e deverá falhar o Mundial 2018, que se disputa de 14 de junho a 15 de julho, na Rússia.