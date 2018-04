Danilo falha Mundial e pode deixar FC Porto sem jogadores na seleção

Pub

Médio portista sofreu uma rotura parcial no tendão de Aquiles da perna esquerda e será operado hoje. Só volta na próxima época

Péssimas notícias para o FC Porto e para a seleção nacional. Danilo Pereira sofreu uma rotura parcial no tendão de Aquiles da perna esquerda, tem operação agendada para hoje e vai falhar o que resta desta temporada, incluindo o Mundial 2018.

O médio portista, 26 anos, reapareceu em campo na segunda--feira, no Restelo, depois de ter estado afastado dos relvados desde 24 de janeiro, quando se lesionou no jogo diante do Sporting para as meias-finais da Taça da Liga. Contudo, surgiu um novo problema físico, que a informação veiculada pelos dragões não esclarece se aconteceu no jogo frente ao Belenenses ou em treinos posteriores.

Novas informações, nomeadamente relativas ao tempo de paragem do internacional português por 27 vezes (um golo), serão reveladas após a informação cirúrgica.

Danilo Pereira, contratado ao Marítimo no verão de 2015, é constantemente associado a uma possível transferência para uma das principais ligas europeias. Ao que tudo indica, essa hipótese não será certamente concretizada na próxima reabertura de mercado.

Muitas mensagens de apoio

Assim que foi revelada a lesão de Danilo, seguiram-se mensagens de apoio de companheiros do médio no FC Porto e na seleção nacional. "Muita força, meu irmão. Deus te abençoe", escreveu o capitão dos dragões, Héctor Herrera, no Instagram. A mesma rede utilizou Óliver Torres. "Sabemos que quando estás em campo dás tudo o que tens, por isso não te preocupes que faremos isso por ti e por nós. Estamos a torcer por ti!" "Que voltes rápido e bem, mano", escreveu Quaresma. "Vamos estar aqui para te ajudar. Força meu menino", fez saber José Sá.

Com a ausência de Danilo, Portugal poderá pela primeira vez na sua história disputar uma fase final de uma grande competição sem um único jogador do FC Porto, até porque nenhum homem de Sérgio Conceição foi incluído na última convocatória. José Sá, Ricardo Pereira, André André e Gonçalo Paciência já foram chamados por Fernando Santos, mas ao que tudo indica partem atrás da concorrência.

E agora, mister Fernando Santos?

Entre os que deixaram mensagens de apoio a Danilo Pereira, esteve o concorrente direto na seleção nacional, William Carvalho, que lhe desejou "muita força". "Tenho a certeza de que voltarás mais forte", acrescentou o médio do Sporting. Publicação semelhante fez o possível substituto do médio portista na convocatória para o Mundial 2018, Rúben Neves: "Quem te conhece sabe perfeitamente que voltarás ainda melhor. Força meu mano."

O médio recrutado no último verão pelo Wolverhampton ao FC Porto, de 21 anos, foi recentemente convocado para os jogos de preparação diante de Egito e Holanda, precisamente para render Danilo. Rúben Neves leva 36 partidas esta temporada na II Liga inglesa, todas enquanto titular. Pelo Wolves, soma 3102 minutos, quatro golos marcados, está entre os três candidatos a melhor futebolista do campeonato e é um dos esteios da equipa de Nuno Espírito Santo, que lidera o Championship.

O médio, que se estreou como sénior no FC Porto aos 17 anos, pela mão do atual selecionador espanhol Julen Lopetegui, pode reencontrar o antigo treinador a 15 de junho, na cidade russa de Sochi, quando Portugal e Espanha se defrontarem na primeira jornada da fase de grupos do Mundial 2018. Um ano depois do primeiro jogo pela equipa principal dos dragões, o centrocampista estreou-se pela seleção nacional, precisamente na Rússia, mais precisamente em Kuban, num particular diante da seleção local (0-1). Seguiram-se mais quatro encontros pelos AA, todos de cariz não oficial: Luxemburgo, Arábia Saudita, EUA e Egito.

No entanto, há mais opções para Fernando Santos, que no recente encontro particular diante da Holanda não incluiu nenhum trinco de raiz no onze, utilizando a dupla composta por Adrien Silva e André Gomes à frente da defesa. Ou seja, a lesão de Danilo pode também reforçar as hipóteses de os médios de Leicester e Barcelona, com pouca utilização nos respetivos clubes, serem convocados para o Mundial.