Danilo é operado e falha Mundial

Médio reapareceu no Restelo mas sofreu, segundo informa o FC Porto, "uma rotura parcial no tendão de Aquiles da perna esquerda". É operado esta quinta-feira, falha o que resta da época e está afastado do Mundial 2018

Danilo Pereira está fora das opções de Sérgio Conceição, para o que resta da atual temporada desportiva, e de Fernando Santos, para o Mundial 2018.



O médio que havia reaparecido no Restelo, esta segunda-feira após lesão sofrida a 24 de janeiro na meia-final da Taça da Liga com o Sporting, lesionou-se tendo feito uma rotura parcial no tendão de Aquiles da perna esquerda, segundo informação veiculada pelo FC Porto que não esclarece o momento da nova lesão, ou seja se o problema deu-se no Restelo ou em treinos posteriores.



O que se sabe é que Danilo vai ser operado já nesta quinta-feira e novas informações serão reveladas após a intervenção cirúrgica, nomeadamente o tempo de paragem que será sempre prolongado, nunca a tempo do reinício da época desportiva 2018/2019. Claro está que com este novo dado Danilo deve deixar de ser um alvo no defeso para muitos clubes que o seguiam. Não tem Mundial e, ainda por cima, está lesionado.