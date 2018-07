FC Porto já prepara clássico com Sporting, só com uma baixa

"Foi um belo golo, com tudo o que é preciso para fazer história"

Horas após o triunfo por 1-0 na visita ao Benfica, que permitiu aos 'dragões' após a 30.ª jornada o regresso à liderança da I Liga, com mais dois pontos do que as 'águias' e cinco sobre o Sporting, a equipa treinou em Tróia.

O FC Porto permaneceu na região sul, tendo em conta a visita de quarta-feira ao Estádio José Alvalade, em jogo com início marcado para as 20:30 e no qual defenderá o 1-0 trazido da primeira mão das meias-finais da Taça.

Segundo informa o clube no seu sitio na internet, o internacional português Danilo, que recupera de uma rotura parcial no tendão de Aquiles, realizou tratamento e é o único nome no boletim clínico.

O FC Porto volta a trabalhar na terça-feira de manhã, novamente em Tróia, e à porta fechada.

A partir das 17:30, em conferência de imprensa, o Sérgio Conceição faz, em conferência de imprensa, a antevisão do encontro com o Sporting.