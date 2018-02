Conta de Francisco J. Marques no Twitter suspensa

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto

Pub

Distribuidora queixa-se de que o diretor de comunicação portista violou direitos de autor

A conta de Twitter de Francisco J. Marques está suspensa, não sendo possível aceder ao perfil nem às publicações do diretor de comunicação do FC Porto.

Ao fim da tarde, pouco depois das 19 horas, a distribuidora Popstock Portugal afirmou naquela rede social que Francisco J. Marques terá violado a lei dos diretos de autor. "Infelizmente, Francisco, você não pode utilizar canções em vídeos para qual não tem direitos. A música é do Jack White e a @popstockpt não recebeu nenhum requerimento para a sua utilização".

O diretor de comunicação dos dragões tinha utilizado o Twitter já depois da vitória do FC Porto sobre o Estoril, esta tarde, respondendo às críticas de Benfica e Sporting sobre o golo que deu o 1-1. Na altura, J. Marques publicou a imagem do fora-de-jogo assinalado ao golo de Herrera no último FC Porto-Benfica, para sublinhar: "um fora-de-jogo escandaloso é isto".