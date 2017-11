Conceição: "Clássicos são jogos em que ganhamos e o adversário não"

Pub

Treinador portista abordou esta quinta-feira o clássico com o Benfica, que se vai realizar esta sexta-feira (20.30) no Estádio do Dragão. Diz que uma derrota dos encarnados não os vai arredar do título

"É prematuro falar em arredar o Benfica do título. O jogo é importante, mas à 13.ª jornada está longe de estar decidido alguma coisa. Não é decisivo. É muito importante. São jogos em que ganhamos e o adversário não ganha", afirmou Sérgio Conceição em conferência de imprensa, quando questionado se uma vitória sobre os encarnados iria arredar os rivais da luta pelo título.

O técnico dos azuis e brancos diz que preparou " equipa para os dois diferentes sistemas que o Benfica possa utilizar" e que tem "98 ou 99 por cento de certeza de que sistema" é que Rui Vitória vai utilizar, não esclarecendo se em 4x3x3 ou 4x4x2.

Acerca de uma exibição num jogo anterior que possa inspirar os dragões para o clássico, o treinador portista recordou a vitória caseira sobre o Leipzig (3-1). "Sem bola, fizemos o melhor jogo da época. Em termos estratégicos e táticos, foi perfeito. Com bola, fizemos jogos muito empolgantes, sobretudo em casa, com muitas situações de golos e em que a equipa foi espetacular na fase de criação", atirou.

Conceição recusou, contudo, o favoritismo portista. "Acho que o favoritismo cai sempre um bocadinho para a equipa que joga em casa e tem o apoio do seu público, mas acho que não há favoritos. Cada jogo tem a sua história. Não gosto de olhar para os dados e estatísticas. Temos de preparar o jogo da melhor forma. Só podemos é olhar para o historial do clube, que é grandioso e tem ganhado coisas importantes lá fora e a nível interno", vincou.

Sobre o empate na ronda anterior, frente ao Desp. Aves, diz que tudo "foi analisado e dissecado". "Temos que estar conscientes do que não fizemos contra o Desp. Aves. Perdemos ali dois pontos e isso foi analisado e dissecado. Empatar, para nós, é perder. Há o sentimento de que podíamos ter feito mais. Tivemos uma semana para poder retificar algumas coisas que fizemos mal", rematou, considerando que em vésperas de um clássico é mais fácil "passar a massagem aos jogadores" do que frente a "adversários teoricamente mais acessíveis".

O timoneiro dos dragões desvalorizou ainda a juventude na baliza do Benfica, que deverá ser entregue a Bruno Varela ou, em alternativa, a Svilar: "Têm grande qualidade e é por isso que estão no Benfica. Os nossos jovens também. Há jovens já com grande experiência."