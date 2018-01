Sérgio Conceição atira-se a Rui Vitória: "Não sou um boneco"

FC Porto's head coach Sergio Conceicao reacts during the Portuguese First League soccer match against Vitoria de Guimaraes held at Dragao stadium in Porto, Portugal, 07 January 2018. JOSE COELHO/LUSA

Treinador portista comentou as incidências da vitória deste domingo sobre o V. Guimarães (4-2), mas não esqueceu o rival do Benfica

Sérgio Conceição não deixou passar em claro as palavras de Rui Vitória, que lembrou que o técnico portista também já tinha dito coisas diferentes sobre a arbitragem, e reagiu de forma contundente após a vitória do FC Porto sobre o V. Guimarães. Na sala de imprensa, o técnico portista foi duro nas palavras. "Já disse para deixarem os árbitros em paz e já critiquei os árbitros. É verdade. Eu reajo no momento de acordo com aquilo que penso. Já assumi confrontos, entre aspas, com o meu diretor de comunicação e assumo com o presidente, se for preciso. Sou livre, sou crescido. Há outros que me fazem lembrar um boneco que o meu filho tem lá em casa, que tem um botão para o modo agressivo e outro para o modo padre. Há quem seja assim, comandado para aparecer de determinada forma em frente à comunicação social. Eu não sou um boneco", disse Conceição, que fez questão de não deixar dúvidas quanto ao destinatário: "É para o Rui Vitória, é."

Antes, na flash-interview, o treinador portista falou sobre o jogo que valeu a liderança isolada no fim da primeira volta. "A primeira parte não foi de acordo com o nosso ADN. Faltou clarividência para decidir de outra forma. Este intervalo foi o mais fácil desde que cheguei ao FC Porto. Disse aos jogadores que acredito a 100 por cento neles, para serem iguais e eles próprios, e fizemos segunda parte avassaladora, marcámos quatro golos e podíamos ter feito mais. Estou de acordo com o Pedro Martins, que diz que vai fazer segunda volta melhor do que a primeira, porque o V. Guimarães tem uma boa equipa e tem jogadores interessantes", começou por dizer Sérgio Conceição, na zona de entrevistas rápidas, confessando não sabia que o golo inaugural dos vimaranenses tinha dado aos portistas a primeira situação de desvantagem da época.

"Não pensamos muito no resultado dos outros. Temos consciência da equipa e do coletivo forte que temos, e da nossa ambição. Foi uma vitória difícil, mas justa", acrescentou.

Sobre os ajustes ao intervalo, admitiu que quis dar mais largura à equipa. "O nosso início de construção de jogo tinha muita gente por dentro e poucas soluções em largura. Tivemos oportunidade de variar o nosso jogo entre jogo interior e exterior. O início da segunda parte foi fortíssimo da nossa parte, os jogadores interpretaram isso na perfeição", afirmou.

Com 45 pontos conquistados na primeira volta, o treinador portista quer fazer ainda melhor na segunda. "Os pontos são sempre caros para nós. Temos consciência que temos que fazer segunda volta ainda melhor do que a primeira. Temos consciência das dificuldades que vamos ter pela frente mas também temos consciência do nosso valor. Não vai ser fácil derrubar esta equipa", rematou.