FC Porto venceu em Paços de Ferreira, por 3-2, em jogo a contar para a terceira e última jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Na final four vai jogar com o Sporting.

O FC Porto apurou-se este sábado para as meias-finais da Taça da Liga. Os dragões venceram o Paços Ferreira, por 3-2, e garantiram um lugar na final four, que se joga ame Braga de 20 a 27 de janeiro de 2018.

Alex Telles e Brahimi colocaram o FC Porto a vencer por 2-0, mas Luiz Phellype bisou e empatou o jogo antes do intervalo. Sergio Conceição teve então de recorrer ao banco e lançou Aboubakar em campo. E seria o avançado camaronês a decidir o jogo na segunda parte ao marcar o 3-2 final.

Os dragões venceram o grupo com sete pontos, mais três do que Leixões e Rio Ave, que venceu, em casa, a equipa de Matosinhos (3-2), enquanto o Paços de Ferreira terminou com apenas um.

Na final four, o FC Porto, que tinha ficado pela fase de grupos nas duas últimas temporadas, vai defrontar o Sporting, enquanto a Oliveirense, da II Liga, e o Vitória de Setúbal se encontram na outra meia-final.