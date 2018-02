Dragões goleiam Rio Ave e recuperam liderança

Pub

Portistas voltaram ao primeiro lugar do campeonato, depois de vitória folgada por 5-0 no Dragão. Sérgio Oliveira, Soares (por duas vezes), Marcelo na própria baliza e Marega apontaram os golos, em partida da 23.ª jornada da I Liga.

Cerca de 24 horas depois de ter perdido provisoriamente a liderança da I Liga para o Benfica, o FC Porto voltou ao primeiro lugar depois de golear em casa o Rio Ave, por 5-0, em partida da 23.ª jornada da I Liga.

Os portistas, com Casillas de regresso ao onze em jogos do campeonato, entraram praticamente a vencer, com golo de Sérgio Oliveira logo aos dois minutos, através de um remate em que a bola embateu no poste antes de entrar na baliza de Cássio.

Ainda na primeira parte, a equipa de Sérgio Conceição confirmou praticamente a vitória, ao marcar por mais duas vezes. Primeiro Soares (22'), na resposta a um canto de Alex Telles, e depois por Marcelo na própria baliza, num lance em que o central vila-condense desviou um cruzamento de Marega (34') para o fundo das redes dos rioavistas.

Sem forçar muito, os azuis e brancos fecharam o resultado na segunda parte, primeiro por Marega (72'), de cabeça, na sequência de um livre lateral apontado por Alex Telles; e depois por Soares (87'), à boca da baliza, em lance corrigido pelo VAR depois de inicialmente ter sido assinalado fora de jogo ao avançado brasileiro.

Com este resultado, o FC Porto passa a somar 58 pontos (menos um jogo), mais dois do que o Benfica e mais cinco do que o Sporting, que só esta segunda-feira entra em campo na jornada 23, no terreno do Tondela.

Onzes iniciais:

FC Porto - Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano e Alex Telles; Corona, Herrera, Sérgio Oliveira e Brahimi; Marega e Soares.

Suplentes: José Sá, Hernâni, Óliver, Gonçalo Paciência, Waris, Reyes e Diogo Dalot.

Rio Ave - Cássio; Lionn, Marcelo, Nélson Monte e Yuri Ribeiro; Pelé e Tarantini; João Novais, Geraldes e Barreto; Guedes.

Suplentes: Makaridze, Pedro Moreira, Diego Lopes, Bruno Teles, Nuno Santos, Gabriel e Marcão.