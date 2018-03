Buffon: "Casillas é um campeão" e "marcou uma era"

Pub

Guarda-redes italiano elogiou amigo do FC Porto, que no dia 2, com o Belenenses pode chegar ao jogo 1000 da carreira.

A admiração de Gianluigi Buffon por Iker Casillas é conhecida. Esta quinta-feira o guardião da Juventus voltou a elogiar o guarda-redes do FC Porto, considerando-o um "campeão".

"Casillas, Cech e eu temos sido três guarda-redes que marcaram uma época do futebol passado e também do futebol contemporâneo. Isto significa que os elogios dados a Casillas eram corretos e merecidos", lembrou o guardião italiano, acrescentando: "Iker, no Real Madrid, mas também no FC Porto, demonstra que é um atleta e um campeão, que tem algo fora do normal."