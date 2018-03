Bruno Viana na lista dos dragões para reforçar o centro da defesa

Pub

Central de 23 anos está cedido ao Sporting de Braga pelos gregos do Olympiacos. Minhotos têm direito de opção por três milhões de euros e dragões podem entrar na corrida

Bruno Viana, jovem central de 23 anos que atua no Sporting de Braga, está na lista de reforços do FC Porto para a próxima temporada, apurou o DN. O brasileiro tem sido um dos destaques dos arsenalistas na presente temporada, sendo mesmo o defesa mais utilizado por Abel Ferreira. Além da influência no setor defensivo, apontou quatro golos até ao momento (três no campeonato e um na Taça da Liga), e as suas exibições não passaram despercebidas a Sérgio Conceição, treinador dos azuis e brancos, que já deu o seu OK para a possível contratação do jogador sul-americano.

O defesa-central fez a sua formação no Cruzeiro, do Brasil, tendo-se transferido depois para o Olympiacos, da Grécia, em 2016. Apesar dos 23 jogos que fez no clube campeão grego, a verdade é que os helénicos entenderam emprestar o futebolista na presente temporada, com o Sp. Braga a conseguir o entendimento para a sua cedência.

Bruno Viana ganhou o lugar no centro da defesa no início da temporada, apesar de ter estado também alguns jogos de fora devido a lesão, e começou a chamar a atenção de vários emblemas. E não só do FC Porto. Também a Lazio, da Liga italiana, já fez alguns contactos no sentido de perceber quais as condições para garantir a contratação do brasileiro, mas, para já, é o Sp. Braga que tem a palavra.

Quando a SAD minhota assegurou o empréstimo do defesa junto do Olympiakos, os bracarenses garantiram uma opção de compra no valor de três milhões de euros. Uma verba considerada elevada para os cofres do emblema arsenalista, mas a verdade é que o clube presidido por António Salvador admite avançar para a contratação a título definitivo, sobretudo perspetivando uma transferência no final da temporada.

O FC Porto está interessado e admite também negociar com o clube arsenalista. Os dragões deverão perder os centrais Marcano e Diego Reyes, que terminam contrato no final da temporada e não aceitaram a renovação com o emblema azul e branco, e também o brasileiro Felipe tem clubes interessados. Nesse sentido, a SAD, presidida por Jorge Nuno Pinto da Costa, está já à procura de soluções para o centro da defesa e Bruno Viana, sabe o DN, é um dos mais desejados. A cedência de jogadores ao Sp. Braga, como por exemplo João Carlos Teixeira, que foi emprestado pelos dragões esta temporada ao emblema da cidade dos arcebispos, poderá ser uma das soluções para garantir o concurso do jovem futebolista.

Saídas não se ficam pelo centro

É praticamente certo que Marcano e Diego Reyes vão deixar o FC Porto no final da temporada. Mas podem existir mais baixas na defesa, pois a permanência do lateral-esquerdo Alex Telles não é garantida.

Aliás, de acordo com informações recolhidas pelo DN, o defesa brasileiro esteve muito perto de rumar a outras paragens em janeiro, altura da reabertura do mercado de transferências. Sérgio Conceição, contudo, conseguiu convencer a SAD portista e Pinto da Costa a segurar o jogador, apesar das dificuldades financeiras do clube. No final da temporada, no entanto, a saída do futebolista pode mesmo acontecer. Alex Telles tem-se destacado não só a defender como a nível de assistências - esta temporada já fez 11 para os companheiros de ataque faturarem.