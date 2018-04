Alex Telles e Danilo nos convocados para o Restelo

Pub

Lateral brasileiro e médio internacional português regressam após lesões

Sérgio Conceição convocou 21 jogadores para a deslocação a Lisboa, onde o FC Porto se instalou já na noite deste domingo, com vista ao jogo frente ao Belenenses, segunda-feira.

Alex Telles e Danilo são as grandes novidades, voltando às opções do técnico portista após lesões (mais demorada a de Danilo, desde janeiro). Herrera, Reyes e Brahimi, que manifestaram queixas físicas nas respetivas seleções, também constam da alargada lista de convocados. Sérgio Conceição analisará até à hora do encontro a possibilidade de contar com estes elementos.

Fora das opções ficam Corona e Marega, que não viajaram para Lisboa.