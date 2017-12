Agressão de adepto a Pizzi pode fechar o Dragão

Pub

Tudo aconteceu quando apoiante azul e branco entrou em campo após desentendimento entre Marega e um dirigente do Benfica

Um adepto do FC Porto agrediu o médio do Benfica Pizzi na sequência de uma confusão junto ao banco dos encarnados, na parte final do encontro, quando Marega, jogador dos dragões, e Tiago Pinto, dirigente das águias, se travaram de razões num lance junto à linha de lateral. Este episódio, aliás, poderá vir a fechar o estádio do Dragão.

Este gesto do adepto azul e branco enquadra-se no ponto 2 do Artigo 181º do Conselho de Disciplina da FPF, que por sua vez tem como moldura penal o que está definido no ponto 1 do Artigo 179º, onde é saliente que caso semelhantes são punidos com "a sanção de realização de jogos à porta fechada a fixar entre o mínimo de um e o máximo de dois jogos e, acessoriamente, com a sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 50 UC e o máximo de 150 UC [ 5.100 e 15.300 euros]."

Refira-se que este incidente no estádio do Dragão foi registado no relatório do árbitro e ainda no das forças de autoridade, de acordo com informações recolhidas pelo DN.