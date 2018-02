AC Milan vem a Portugal observar Herrera

Pub

De acordo com o jornal italiano Tuttosport, o diretor desportivo dos milaneses vai estar no Dragão no encontro entre os portistas e o Liverpool, a 14 de fevereiro, para avaliar o médio mexicano

O AC Milan está interessado em juntar Héctor Herrera a André Silva e, segundo o jornal desportivo italiano Tuttosport, o diretor desportivo dos rossoneri tem viagem marcada para Portugal para o dia 14 de fevereiro, a fim de observar o médio mexicano do FC Porto frente ao Liverpool, em partida dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

El zorro, que termina contrato em junho de 2019, tem sido o capitão de equipa e um dos indiscutíveis para Sérgio Conceição, levando já 27 jogos realizados e três golos apontados.

O AC Milan, recorde-se, desembolsou 38 milhões de euros para contratar André Silva aos azuis e brancos no último verão.