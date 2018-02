Aboubakar, Marcano, André André e Danilo ainda limitados

Pub

Os dragões prosseguiram esta sexta-feira a preparação do jogo de domingo com o Desportivo de Chaves, para a 22.ª jornada da I Liga, com os quatro jogadores ainda limitados.

De acordo com a nota publicada no sítio dos dragões, o camaronês Vincent Aboubakar, o espanhol Iván Marcano e André André fizeram treino condicionado e trabalho de ginásio, enquanto Danilo continuou o processo de tratamento à lesão.

O plantel principal portista volta a pisar o relvado do Olival, em Vila Nova de Gaia, pelas 11.00 de sábado, com uma sessão à porta fechada e que concluí a preparação para a deslocação a Trás-os-Montes.

Concluído o treino, pelas 12.30, o treinador Sérgio Conceição falará aos jornalistas na habitual conferência de imprensa de antevisão da partida com o Desportivo de Chaves.

O FC Porto, que lidera com dois pontos de vantagem sobre Benfica (2.º) e Sporting (3.º), e um jogo a menos, defronta o Desportivo de Chaves (6.º), pelas 16.00 de domingo, em jogo referente à 22.ª jornada da I Liga.