Dragão diz adeus à Champions com empate em Liverpool

Pub

FC Porto empatou em Anfield Road (0-0), depois de ter perdido, por 5-0, no Dragão, no jogo da primeira mão.

O FC Porto foi esta terça-feira afastado da Liga dos Campeões, apesar do empate (0-0) com o Liverpool, em Anfield Road. Valeu aos reds o triunfo da primeira mão, no Dragão (5-0).

Waris, que somou a primeira titularidade teve nos pés uma das ocasiões de golo mais flagrantes da partida, tal como Óliver Torres, mas nem um nem outro encontraram o caminho para a baliza. Entre os postes brilhou Casillas do lado do FC Porto, que segurou o empate já perto do final do jogo, a impor-se a um remate de Danny Ings.

Com a eliminação dos dragões, Portugal fica sem equipas na presente edição da Champions, depois de Benfica e Sporting. Os leões transitaram para a Liga Europa e são agora os únicos representantes portugueses nas competições europeias.

O Liverpool segue em frente para os quartos de final da Liga dos Campeões, tal como o Real Madrid, que esta noite voltou a vencer o PSG (2-1).