Aboubakar de regresso aos treinos após representar Camarões

Pub

Os dragões prosseguiram esta terça-feira a preparação do jogo com o Portimonense, da Taça de Portugal, com uma sessão em conjunto com a equipa B, que já contou com o avançado camaronês

O avançado portista foi titular e jogou os 90 minutos na formação camaronesa, que no sábado empatou 2-2 na Zâmbia, em encontro da última ronda do Grupo B africano de apuramento para o Mundial 2018, que os Camarões falharam.

De acordo com a nota publicada no sítio dos dragões, no boletim clínico permanecem inscritos os nomes de Herrera - fez trabalho de recuperação no ginásio -, Soares, Otávio e Marega, que receberam tratamento e estiveram também no ginásio.

Ausentes, ao serviço das respetivas seleções, estão ainda os jogadores José Sá, Ricardo Pereira e Danilo (Portugal), Diogo Dalot (Portugal sub-21), Diego Reyes e Layún (México), Maxi Pereira (Uruguai) e Brahimi (Argélia).

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O plantel portista volta ao trabalho pelas 10.00 de quarta-feira, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, numa sessão que voltará a decorrer à porta fechada.

O FC Porto recebe o Portimonense pelas 20.30 de sexta-feira, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para os 16 avos de final da Taça de Portugal.