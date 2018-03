Pub

Mensagem do diretor de comunicação do FC Porto após detenção do dirigente do Benfica Paulo Gonçalves

Na manhã em que o assessor jurídico da SAD do Benfica, Paulo Gonçalves, foi detido por suspeitas de corrupção, o diretor de comunicação do FC Porto utilizou o Twitter para um comentário.

"A revolução começou há uns meses. Sem medo, pela verdade", escreveu Francisco J. Marques, que, recorde-se, começou em março passado a divulgar e-mails relacionados com o Benfica e alegados atos de corrupção dos encarnados.