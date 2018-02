45 minutos que decidem invencibilidade na Liga e distância para os rivais

Pub

Dragões entram hoje em campo no Estoril a perder por 1-0, resultado que se verificava antes de

o jogo ser interrompido

O FC Porto joga esta noite no Estoril (18.00, SportTV1) a segunda parte da partida da 18.ª jornada, que foi interrompida ao intervalo, a 15 de janeiro, devido a questões de segurança na bancada norte do Estádio António Coimbra da Mota. Os dragões entram em campo a perder por 1-0, golo do brasileiro Eduardo Teixeira, e vão tentar evitar a primeira derrota desta época na I Liga, sabendo que um triunfo deixa a equipa com cinco pontos de vantagem para os rivais Benfica e Sporting.

O último desaire dos dragões no campeonato remonta à última jornada da época passada, quando foram derrotados por 3-1 na deslocação a Moreira de Cónegos, no jogo da última jornada diante do Moreirense que já nada decidia. Ou seja, são 275 dias sem perder para a I Liga, já que esta época, sob o comando de Sérgio Conceição, os dragões contabilizam 18 vitórias e quatro empates.

Se tivermos em conta todas as provas internas (campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga), o registo de invencibilidade de Sérgio Conceição sobe para 31 jogos. Ou seja, se o FC Porto não perder esta noite na Amoreira, o técnico dos dragões iguala o registo de invencibilidade de Tomislav Ivic, que na época 1987-88 estiveram 32 jogos sem perder - melhor série só com Robson e Mourinho.

A partida desta noite tem ainda uma importância extrema nas contas do campeonato, pois caso o resultado se mantenha, a distância para os rivais mantém-se nos dois pontos. Já um triunfo permite ao FC Porto descolar na liderança e aumentar para cinco pontos a vantagem para águias e leões, numa altura em que ficam a faltar 11 jogos para o desfecho da I Liga.

Esta época, embora em condições diferentes, o FC Porto já conseguiu dar a volta a um resultado negativo registado ao intervalo. Foi na 17.ª jornada, na receção ao V. Guimarães, quando um golo de Raphinha, aos 22 minutos, deu vantagem aos vitorianos. No segundo tempo, os dragões deram a volta ao texto e acabaram por vencer por 4-2 com golos de Aboubakar, Brahimi e bis de Marega.

Os onzes que os dois treinadores vão escolher serão diferentes dos que utilizaram a 15 de janeiro. E, neste caso, Ivo Vieira e Sérgio Conceição terão de ter atenção aos regulamentos. Se por um lado podem utilizar jogadores que se encontram atualmente castigados (Bruno Gomes pelo Estoril e Corona pelo FC Porto) e outros que não tinha sido opção na primeira parte da partida, como Brahimi e Otávio, e Halliche e Mano, estão impedidos de fazer alinhar os reforços que entretanto chegaram em janeiro.

Na baliza do FC Porto há ainda uma curiosidade. Casillas será o dono das redes, o que implica que José Sá não poderá estar no banco, pois os regulamentos impedem--no. Aboubakar, Ricardo e Danilo, lesionados, estão também fora de jogo.