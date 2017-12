Pub

Vitória sobre o Mónaco abre portas dos oitavos aos dragões. Conceição quer entrar para o lote das melhores equipas da Europa.

Uma vitória esta noite no Dragão sobre o Mónaco de Leonardo Jardim é o que basta ao FC Porto para carimbar o passaporte para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões - pode até nem ser preciso vencer, pois os dragões têm apenas de fazer o mesmo resultado do RB Leipzig, que defronta o já apurado Besiktas, dada a vantagem sobre os alemães com o 3-1 na Invicta.

Esta noite, em jogo, não estará apenas o prestígio - o FC Porto, a passar, será o único representante português na Champions -, pois financeiramente um triunfo e a consequente passagem à fase seguinte da liga milionária permite um encaixe total de 23,7 milhões de euros - aos 12,7 milhões de prémio de presença na fase de grupos, juntam-se 5M fruto de três vitórias (caso vençam hoje o Mónaco) e um empate, e mais seis milhões relativos ao prémio da UEFA para as equipas que atingem os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Um balão de oxigénio nas finanças da SAD portista que, como é sabido, está a cumprir um acordo estabelecido com a UEFA referente ao fair play financeiro - terá de registar perdas controladas e tem as contas sob a alçada do Comité de Controlo Financeiro da UEFA nas próximas quatro épocas.

O FC Porto tem motivos para estar confiante para esta noite. Logo à partida porque o Mónaco já nem com a Liga Europa pode sonhar e por isso Leonardo Jardim colocará em campo jogadores menos utilizados. Mas há ainda um outro dado: os dragões costumam dar-se bem frente às equipas treinadas pelo técnico português - em nove jogos, apenas perderam numa ocasião (1-0), na época 2013-14, em Alvalade, quando Jardim orientava o Sporting. De resto, sete vitórias e um empate, contabilizando os jogos do técnico madeirense desde 2010, pelo Beira-Mar, Sp. Braga, Sporting e Mónaco (os dragões venceram no Principado, em setembro, por 3-0).

Elogios a Jardim e confiança

Sérgio Conceição começou ontem a conferência de imprensa com dois apontamentos. Na antevisão do jogo com o Benfica disse que gostaria de falar de futebol e não do futebol. E na conferência pós jogo falei de futebol. Eu não disse que o árbitro errou premeditadamente [com o Benfica]. Mas se os jogadores e treinadores são criticados, acho que também podemos de forma educada dizer se um árbitro teve uma atuação positiva ou negativa, referiu, pedindo depois desculpas a um jornalista da SportTV pelos modos como lhe respondeu no domingo durante o flash interview.

O treinador portista focou-se depois na partida com o Mónaco, um adversário difícil que tem um treinador [Leonardo Jardim] que está no top 5 dos melhores portugueses, que é encabeçado por Fernando Santos, apontando ainda Mourinho como estando no lote. Será por isso necessário um FC Porto à imagem dos últimos quatro meses, à exceção do jogo com o Desp. Aves. Vamos encarar este jogo como uma final. Temos a possibilidade de entrar no lote das melhores equipas da Europa e poucos acreditariam que nesta altura estaríamos no último jogo do grupo a depender só de nós, referiu.

O técnico portista não quis adiantar se iria apostar em mais um jogador no meio campo ao lado de Danilo (Sérgio Oliveira está castigado) ou se a opção iria recair em Corona, desvalorizando ainda o facto de o Mónaco se poder apresentar no Dragão com algumas segundas escolhas.

Apesar de confiante na passagem aos oitavos-de-final, Sérgio Conceição fez questão de frisar que se por acaso tal não acontecer não vai apagar aquilo que foi o trajeto da equipa até aqui.