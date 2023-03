FC Porto vence Estoril Praia e diminui distância para líder Benfica

O FC Porto agravou esta sexta-feira a crise de resultados do Estoril Praia, com um triunfo por 3-2 no Estádio do Dragão, no arranque da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Tiago Gouveia (27 minutos) e Francisco Geraldes (de grande penalidade, aos 67), que acabaria expulso nos descontos por acumulação de amarelos, ainda empataram por duas vezes o marcador, mas os golos de Grujic (09), André Franco (31) e Taremi (73), também de penálti, garantiram a vitória da equipa da casa, que passou a somar 57 pontos e reduziu, provisoriamente, para cinco a diferença pontual para o líder Benfica.

A derrota frente ao segundo classificado do campeonato é a quinta consecutiva, e oitava nos últimos nove jogos, do Estoril Praia na I Liga, com os estorilistas a manterem-se na 15 posição, com 22, seis acima da zona de despromoção.