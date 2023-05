FC Porto vence Champions de Hóquei Patins pela 3.ª vez

O FC Porto conquistou este domingo a Liga dos Campeões de Hóquei Patins. Em Viana do Castelo, numa final portuguesa jogada entre vizinhos (pavilhões das equipas estão separados por 14 quilómetros apenas), os dragões venceram o Valongo (5-1) e conquistaram a mais importante competição de clubes. É o terceiro troféu europeu dos portistas (1986 e 1990). Foram precisos precisos 33 anos e 12 finais para voltar a conquistar o troféu.

Os azuis e brancos marcaram por intermédio de Rafa (oito minutos), Carlo di Benedetto (18" e 30"), Gonçalo Alves (21", de livre direto) e Xavi Barroso (49"), enquanto Miguel Moura (13") fez o tento dos valonguenses.

Finalista na última temporada, em que as principais equipas europeias falharam a prova, o Valongo procurava o primeiro título europeu, tendo chegado à final, depois de eliminar o Benfica (4-2) e o Barcelona (4-3). Já os dragões marcaram presença na final, depois de bater outras duas equipas portuguesas: Sporting (3-2), nos quartos de final, e Oliveirense (6-4), nas meias.

O FC Porto iguala assim o Sporting e Voltregà com três troféus, ainda muito longe dos 22 do recordista Barcelona. "Comecei como dirigente, em 1962, desta modalidade. É para mim sempre um prazer quando qualquer equipa vence título, mas o hóquei tem um significado especial", disse Pinto da Costa, destacando o trabalho do dirigente Eurico Pinto e do treinador Ricardo Ares.

Quanto ao técnico do Valongo, uma ex-glória portista, Edo Bosch destacou o valor da sua equipa, mesmo dando "os parabéns" aos azuis e brancos. "Estou muito triste por eles, mas num futuro breve vão estar do outro lado. São autênticos campeões e demonstraram isso, em breve vão ter a medalha de ouro pendurada no pescoço. Fizeram uma Champions digna de campeões e mereciam a vitória."