Marcano resgata vitória ao cair do pano no arranque pós-Otávio

Capitão é capitão e este domingo coube a Iván Marcano, no seu 250.º jogo pelo clube, ostentar a braçadeira e empurrar o FC Porto para uma sofrida vitória frente ao Sp. Farense (2-1), na segunda jornada da Liga. O central marcou, no décimo minuto da compensação, o golo do triunfo, quando os adeptos já desesperavam nas bancadas, surgindo fulgurante a cabecear um cruzamento perfeito de Gonçalo Borges. Os três pontos, que mantêm os dragões no pelotão da frente, não podem todavia esconder a intranquilidade de uma equipa que ficou sem mais uma das suas referências e que foi esbarrando na organização da equipa do experiente José Mota, que contou ainda com um Ricardo Velho inspirado na baliza.

Depois de uma semana que não foi fácil para os azuis e brancos, na qual perderam Otávio para o futebol saudita (foi homenageado com uma tarja e aplausos ao minuto 25, número da sua camisola), Sérgio Conceição teve de fazer a equipa sem o capitão Pepe e o lateral Wendell, ambos castigados, e prescindir do reforço Alan Varela, cuja inscrição ainda não foi concluída (obrigando o técnico a colocar dois guarda-redes entre os suplentes). Para compensar, João Mário continuou disponível (já fizera 45 minutos em Moreira de Cónegos), o que permitiu a Pepê atuar mais adiantado e o espanhol Nico González estrear-se a titular, depois de fazer 20 minutos na jornada inaugural. Do lado algarvio, com um histórico totalmente negativo no terreno do FC Porto, José Mota (no seu jogo 411 na I Liga) procedeu a duas alterações em relação ao onze que foi derrotado pelo Casa Pia, com Pastor e Belloumi a jogarem de início.

Num Dragão à pinha na tarde quente de domingo, não demorou muito até os dragões fazerem o primeiro remate, mas João Mário não acertou no alvo (3"). Com os laterais em plano de destaque, o FC Porto dominou por completo desde início, ganhando quatro cantos antes de concretizar o primeiro golo do jogo. Depois de uma boa pressão alta, Galeno ficou com a bola, tabelou com Nico, e solicitou Toni Martínez que, em posição central e sem oposição, não teve dificuldades em desfeitear Ricardo Velho com um remate colocado de pé direito.

Festa de Ivan Marcano © Ivan Del Val/Global Imagens

Até ao último minuto

O completo domínio da equipa da casa, frente a um adversário incapaz de fazer uma transição perigosa, continuou nos minutos seguintes. No entanto, em vantagem e com o passar do tempo, o FC Porto diminuiu a intensidade e, embora fosse ganhando cantos com frequência (10-0 ao intervalo), raramente voltou a criar ocasiões claras para aumentar a vantagem. Numa delas, Marcano obrigou o guardião algarvio a fazer uma boa defesa (38"), e logo a seguir o compatriota Toni Martínez voltou a colocar à prova Ricardo Velho, que desviou sobre a trave um belo tiro do espanhol (39"). Nico González também arriscou duas vezes, embora sem acertar no alvo (25" e 42"), mas o Farense acabou, inesperadamente, por ir para o intervalo em igualdade, graças a uma boa ponta final: primeiro ameaçou, numa bicicleta do maltês Muscat que esbarrou na trave de Diogo Costa (43"), e depois marcou mesmo, num lance também iniciado numa boa pressão sobre a saída do adversário, com a bola a chegar a Rui Costa que, depois de fazer um túnel a Marcano, rematou fortíssimo, com um ligeiro desvio em Fábio Cardoso a iludir o guarda-redes antes de entrar na baliza.

Na segunda metade, o FC Porto não repetiu a entrada forte e o Farense foi conseguindo controlar melhor os acontecimentos, saindo algumas vezes com relativo perigo. Foi preciso esperar pelo minuto 57 para Galeno, num remate de primeira, obrigar o guardião farense a uma bela defesa. E, no minuto seguinte, Toni Martínez desperdiçou a melhor oportunidade até então, surgindo ao segundo poste sem marcação após um cruzamento de Zaidu, com Ricardo Velho a defender com alguma felicidade. João Mário, com um remate em arco, acertou no travessão (65"), antes da equipa técnica do FC Porto arriscar um pouco mais: saíram Zaidu e Nico e entraram Gonçalo Borges e André Franco, com Galeno a recuar para lateral.

O jogo entrou então numa toada com substituições, erros motivados pelo cansaço e muitas paragens. Os espaços foram aparecendo, os cantos sucediam-se mas o Dragão teve de esperar pelo décimo minuto do tempo de compensação para voltar a celebrar: Iván Marcano assinou o seu 29.º golo pelo clube que parecia ter resolvido de vez a questão. Mesmo assim, acabaria por ser Diogo Costa a segurar o triunfo na pressão final dos algarvios, que acabaram por fazer uma exibição interessante.