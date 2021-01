FC Porto tem mais dois infetados com covid-19

Romário Baró e Nanu são os mais recentes infetados com covid-19 do plantel do FC Porto, anunciou o jornal O Jogo. Os dois jogadores tiveram esta quinta-feira testes positivos, pelo que vão ser baixas nos próximos jogos dos portistas.

O treinador Sérgio Conceição e o médio Mateus Uribe estavam em isolamento profilático depois de terem apresentado sintomas ligeiros, mas viram os seus testes serem negativos, pelo que podem voltar ao trabalho.

Além de Romário Baró e Nanu, o FC Porto tem Otávio, Sérgio Oliveira, Luis Díaz e Evanilson infetados.