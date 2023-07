FC Porto recorre do 24.º castigo para ter Conceição na Supertaça

Trinta dias de suspensão e uma ausência no arranque da época, para lá de uma multa de 10 200 euros, é quanto pode custar mais uma expulsão de Sérgio Conceição. Em causa o comportamento do técnico portista no jogo da época passada diante do Casa Pia, no passado dia 14 de maio.

O FC Porto já informou que irá avançar com um recurso à sanção aplicada esta quarta-feira pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por via de uma providência cautelar para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que poderá suspender o castigo. O objetivo é claro: ter o treinador no banco no primeiro jogo da época, a Supertaça Cândido Oliveira, contra o Benfica, no dia 9 de agosto.

Com o castigo de um mês, o técnico falharia ainda o arranque do campeonato 2023-24, diante do Moreirense, no dia 14 de agosto. E ainda a receção ao Farense da segunda jornada ronda, voltando diante do Rio Ave... se a data do jogo se mantiver (27 de agosto).

Seja qual for o desfecho deste caso, para a história fica mais um castigo ao treinador portista. Sérgio Conceição já foi expulso por 24 vezes na carreira de treinador, sendo que 14 (mais de metade) aconteceram ao serviço dos dragões, ou seja, desde 2017-18. Já tinha sido expulso ao serviço do Olhanense (por três ocasiões), Académica (uma vez), Sp. Braga (três vezes) e Vit. Guimarães (três ocasiões).

Na última temporada, o técnico superou o seu pior registo numa época, quando foi expulso em cinco ocasiões (e por quatro árbitros diferentes). Viu o vermelho no clássico com o Benfica, no Dragão, à 10.ª jornada da I Liga (derrota, por 1-0), diante do Mafra, para a Taça de Portugal (vitória, por 3-0), na visita ao Marítimo da 18.ª jornada (vitória, por 2-0), na receção ao Famalicão para a Taça de Portugal (vitória, por 3-2) e frente ao Casa Pia, na 32.ª jornada do campeonato (vitória, por 2-1).

O que deu origem ao castigo e multa

O Conselho de Disciplina puniu Conceição pelos factos ocorridos na partida entre o FC Porto e o Casa Pia, da 32.ª jornada da I Liga 2022-23. Imediatamente a seguir a Danny Namaso marcar o 2-1, que daria a vitória aos dragões e os manteria na luta pelo título, o treinador disparou na direção do banco dos lisboetas, sendo travado pelo 4.º árbitro, com quem ainda trocou algumas palavras exaltadas.

Sérgio Conceição voltou à sua zona técnica, mas fez ainda um gesto com os dedos - vulgarmente associado a "pagamento" para ganhar ou perder - que deu origem a mais confusão a envolver pessoas do banco adversário. O adjunto do Casa Pia, Vasco Matos, não gostou e, pelas imagens, pareceu desafiar o treinador portista para "falarem nos balneários", com Sérgio a responder que estaria à espera dele. E tentaram cumprir a ameaça no final do jogo quando iam para o túnel de acesso aos balneários. "Eu disse: "Um duelo? Fixe, um contra um e vamos lá para dentro". Futebol não querem saber, pois não?", justificou Conceição depois quando soube que lhe tinha sido instaurado um processo, ainda na época passada.

Também por isso Vasco Matos, antigo treinador adjunto do Casa Pia e agora técnico principal do Santa Clara, foi igualmente punido pelo Conselho de Disciplina com um mês de suspensão e uma multa de 4080 euros.

TAD libertou Neres para a Supertaça

David Neres, do Benfica, está livre para jogar a Supertaça, diante do FC Porto no dia 9 de agosto. O TAD aceitou a providência cautelar que suspende o castigo de um jogo que o Conselho de Disciplina tinha aplicado ao jogador benfiquista. O brasileiro tinha sido punido por insultos ao portista Otávio e por ter identificado o sportinguista Pote num vídeo em direto nas redes sociais.

O Benfica tinha avançado com uma providência cautelar para tentar anular o castigo do extremo, que já tinha escapado a um outro relacionado a um vídeo onde proferiu as palavras ofensivas para os dois principais rivais.

Neres será assim mais uma opção para Roger Schmidt no clássico que abre a época 2023-24.

