FC Porto empata com Moreirense e perde terreno para o Sporting

O FC Porto empatou esta segunda-feira em casa do Moreirense 1-1, em jogo da 29.ª jornada da I Liga de futebol, e acaba a ronda a seis pontos do comandante Sporting.

Um golo de Ferraresi, aos 37 minutos, adiantou a equipa de Moreira de Cónegos, tendo o FC Porto chegado à igualdade aos 86, por Taremi, na conversão de uma grande penalidade, mas os 'dragões', apesar da intensa pressão, não conseguiram completar a reviravolta, que quase conseguiam aos 90+3, mas o espanhol Toni Martinez estava em fora de jogo por 10 centímetros.

Com este empate, o ​​​​​​​FC Porto continua confortável no segundo lugar, agora com 67 pontos, menos seis do que o líder Sporting e mais quatro do que o Benfica, terceiro, enquanto o Moreirense é sétimo, com 36 pontos.