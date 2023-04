FC Porto é a quarta equipa com mais penáltis no mundo desde 2020

O FC Porto foi a quarta equipa das 75 principais ligas mundiais que beneficiou de mais grandes penalidades desde 2020, segundo uma conclusão publicada esta quinta-feira pelo Observatório do Futebol (CIES).

Neste período, os dragões viram ser-lhe assinaladas a favor 41 penáltis a favor, o mesmo número dos turcos do Fenerbahçe. Apenas os costa-riquenhos do Herediano (44), os egípcios do Zamalek (43) e os croatas do Hajduk Split (43) beneficiaram de mais grandes penalidades.

O top 10 fica completo com os colombianos do Deportivo Cali (40), os sauditas do Al Nassr (39) e do Al Hilal (38), os turcos do Galatasaray (38) e os gregos do PAOK (38).

Most penalties obtained since January 2⃣0⃣2⃣0⃣ by clubs in 7⃣5⃣ leagues @CS_Herediano ahead of @hajduk & @ZSCOfficial More exclusive ⚽️ stats on the @CIES_Football website https://t.co/P0Ohpx4Mt7 pic.twitter.com/JRQYST5B9Z - CIES Football Obs (@CIES_Football) April 20, 2023

I Liga é o campeonato europeu com média mais baixa de conversão de penáltis

A I Liga de futebol é a competição, entre os principais campeonatos europeus, com a média mais baixa de conversão de grandes penalidades nos últimos três anos, de acordo com um estudo divulgado esta quarta-feira pelo Observatório do Futebol (CIES).

Segundo o organismo, a prova portuguesa tem uma média de 73,4% de conversão de penáltis, o número mais baixo entre o principal escalão de todos os países europeus.

Contabilizando com escalões inferiores, só a segunda divisão da Suécia tem uma média mais baixa do que a I Liga, com 72,3%.

Nesta lista, a II Liga aparece igualmente com um número baixo (74,9%) no sétimo lugar.

Entre os principais campeonatos europeus, a Liga espanhola (74,9%) e a Liga grega (76,2%) fecham o pódio das provas com as meias mais baixas.

No sentido oposto, a França tem o campeonato mais concretizador de grandes penalidades, com 82,2%, seguindo da Turquia, com 82.1%, e dos Países Baixos, com 81,5%.

Ainda de acordo com o mesmo estudo, na I Liga assinala-se um penálti em cada 247 minutos e na II Liga isso acontece em cada 264.