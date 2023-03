FC Porto de Conceição venceu sempre italianos no Dragão

O FC Porto tem esta noite (20.00, Eleven Sports) de anular a desvantagem de 1-0 que trouxe de Itália no jogo da primeira mão contra o Inter Milão (golo de Romelu Lukaku), a 22 de fevereiro, para juntar-se ao Benfica nos quartos-de-final da Liga dos Campeões - o sorteio é já na sexta-feira. Isto num jogo onde não terá Otávio (castigado) e João Mário (lesionado).

A missão não é fácil, mas está longe de ser impossível, até porque o Estádio do Dragão tem sido um bom talismã diante de equipas italianas nos últimos anos. Melhor prova disso foram as últimas quatro vitórias consecutivas dos portistas em casa - 3-1 à AS Roma em março de 2019 na Champions, 2-1 à Juventus em fevereiro de 2021, 1-0 ao AC Milan no mesmo ano e 2-1 à Lazio na época passada no play off de acesso à Liga Europa.

Todos estes triunfos foram alcançados já com Sérgio Conceição como treinador. O técnico, com um longo passado como jogador na Serie A (representou Lazio, Parma e Inter Milão), parece assim ter uma especial disposição para confrontos contra italianos. E tem bons exemplos para passar aos jogadores esta noite.

Em 2018-19, também nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o FC Porto cruzou-se com a AS Roma treinada por Eusebio Di Francesco. Em Itália, os romanos venceram por 2-1, mas no Dragão a equipa de Sérgio Conceição triunfou por 3-1 no prolongamento, com golos de Soares, Marega e Alex Telles, seguindo para os quartos-de-final da prova milionária.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em termos de reviravoltas de desvantagens por um golo de diferença nas provas europeias, além do caso da AS Roma, existem mais quatro exemplos em 14 duelos - entre 1981/82 e 1986/87 os dragões eliminaram o Vejle, o Dínamo Zagreb, o Glasgow Rangers e o Vitkovice depois de terem perdido na primeira mão pela margem mínima.

Com bombo ou violino?

Conceição espera esta noite "um jogo equilibrado, muito difícil, contra uma equipa recheada de bons jogadores, quase todos eles de seleções conceituadas". "Temos noção das dificuldades e sabemos o que somos capazes de fazer. Queremos ser uma equipa intensa, dentro das nossas características, pressionante e inteligente no jogo. Não nos podemos esquecer que estamos a meio de um jogo que estamos a perder", referiu.

O técnico portista não abriu o jogo relativamente à estratégia que vai utilizar perante as ausências de Otávio (castigado) e João Mário: "Num plano defensivo é preciso perceber que o Inter tem muita gente pelo centro, no corredor central tem oito jogadores. Temos de preparar o jogo de acordo com o que penso que é o melhor para nós. Nestes jogos temos de jogar da forma como nos sentimos mais confortáveis, caso contrário as coisas podem não correr tão bem. Podemos jogar com três médios, pode ser um segundo avançado ou um terceiro médio."

No triunfo sofrido com o Desp. Chaves, na penúltima jornada, Conceição disse no final que por vezes não se pode tocar violino e que por isso opta-se pelo bombo, numa referência ao futebol menos bonito da equipa. E esta noite como será? "Depende dos ouvintes. A analogia que fiz foi com as festas, isto é como a posse de bola e a forma de fazermos golo. Gostamos de 70 passes ou de chegar à baliza em dois ou três? Para mim é mais bonita essa forma, para outros há de ser outra. Depende de quem ouve a tal música. Do que vou conhecendo dos adeptos, eles querem é ganhar, seja com bombo, violino, ópera ou concertina. E também é assim para mim."

O treinador portista voltou ontem a marcar presença numa conferência de imprensa, desta vez obrigatória por se tratar de um jogo organizado pela UEFA. E questionado porque o não tem feito ultimamente nos jogos da I Liga, respondeu da seguinte forma: "É o ruído que existe no futebol português, como o presidente [Pinto da Costa] diz, e bem, calados fazemos um grandíssimo discurso. O ruído tem a ver com o que se fala no futebol português. De futebol fala-se pouco e de futebol eu estou disponível para falar."

Sérgio Conceição desvalorizou ainda o facto de o Inter Milão ter um plantel com mais experiência na Champions: "Não ligo muito a estatísticas. A história é importante, mas estamos a falar de dois clubes com uma história muito grande. O Inter ganhou duas vezes a Champions, foi várias vezes campeão em Itália. Os seus jogadores fazem parte de seleções de grande nível, mas o que importa é o jogo de amanhã [hoje]."

O treinador do Inter, Simone Inzaghi, tem uma contrariedade para a partida de hoje. O extremo alemão Robin Gosens lesionou-se e não ser opção.

Caso os dragões eliminem o Inter Milão, encaixam mais 10,6M e chegam aos 70,9 milhões de euros nesta época, um valor só superado em 2018-19 (78,4M, recorde de um clube português) e 2020-21 (73,5M).

Até ao momento, a SAD portista recheou os cofres com 60,3 milhões. A maior fatia, 39,5M, foi garantida só com a entrada na fase de grupos, onde somou mais 11,2M pelo rendimento desportivo (quatro vitórias). Depois encaixou mais 9,6M com o apuramento para os oitavos de final e tem agora à espera mais 10,6M caso tenha sucesso frente ao Inter.

nuno.fernandes@dn.pt