FC Porto avança com queixa contra David Neres

O FC Porto vai apresentar uma queixa contra David Neres na sequência de dois episódios de provocações por parte do extremo brasileiro durante as celebrações do título conquistado pelo Benfica, avança O Jogo.

Há um ano, uma ação idêntica dos encarnados contra Diogo Costa, Fábio Cardoso, Manafá e Otávio levou o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a instaurar processos disciplinares aos jogadores portistas, que acabaram por falhar o jogo da Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Tondela, devido a castigo.

Caso aconteça o mesmo a Neres, o extremo benfiquista falharia igualmente a partida da Supertaça, que será disputada frente ao vencedor da Taça de Portugal, o Sp. Braga ou o... FC Porto.

Durante as celebrações do título, Neres fez um vídeo em direto no Instagram no qual provocou o jogador portista Otávio e também Pedro Gonçalves, do Sporting, com quem teve desentendimentos ao longo da temporada. O extremo encarnado identificou ambos e escreveu "Chupa" e "Chora bebé".

Num momento posterior, comentou uma fotografia de Otávio no Instagram, escrevendo "Cadê o sorrisinho", o que motivou uma resposta do internacional português: "Ganha mais duas vezes e empata comigo, estamos empatados em títulos na Luz".

Entretanto, também surgiram vídeos onde se ouve Neres a cantar: "Chupem lagartos, chupem tripeiros".