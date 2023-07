FC Porto a aquecer os motores empatou com o Rayo Vallecano

O FC Porto empatou 1-1 com o Rayo Vallecano no jogo de apresentação aos sócios e adeptos, num ensaio geral pouco conseguido para a Supertaça com o Benfica.

Previa-se um onze dos azuis e brancos sem surpresas - já se sabia que o médio espanhol Nico González, oficializado durante a tarde de ontem (ver caixa), não iria a jogo - mas houve uma grande novidade, que foi a ausência de Diogo Costa. O guarda-redes sofreu um toque no último treino e ficou de fora da ficha de jogo, mas a sua presença na Supertaça não estará em risco.

A equipa inicial apresentada por Sérgio Conceição andará certamente muito perto do que será utilizado no primeiro desafio oficial e foi o seguinte: Cláudio Ramos; Pepê, Pepe, Marcano e Zaidu; Otávio, Grujic, Eustáquio e Galeno; Toni Martínez e Taremi. João Mário, Gabriel Verón e Evanilson, lesionados, não foram a jogo.

Antes do apito inicial, Radamel Falcao, atacante de 37 anos ontem suplente no Rayo Vallecano, foi homenageado e subiu ao círculo central para receber os aplausos dos adeptos. E nem poderia ser de outra forma, pois o colombiano deixou marca como um dos melhores pontas da lança da história do FC Porto - impressionantes 72 golos em 85 partidas oficiais em 2009/10 e 2010/11.

O adversário, que contou com o português Bebé a titular, não era um grande nome do futebol europeu, na senda do que foi a pré-temporada dos dragões, em que a intenção clara foi defrontar equipas de pequena-média dimensão. Ainda assim, o Dragão esteve muito bem composto na apresentação (40125 espectadores) e os adeptos puderam constatar que a matriz de jogo de Sérgio Conceição mantém-se inalterável, com grande pressão alta.

Os azuis e brancos cedo se instalaram no meio-campo contrário e pareciam uma mudança acima, não só porque os seus jogadores têm, em termos gerais, mais qualidade, mas também, eventualmente, porque este foi apenas o segundo desafio de preparação da equipa espanhola, tendo sido o oitavo teste do FC Porto.

Pouco efetivo na frente

A verdade é que, apesar da evidente diferença de qualidade entre as duas formações, na contabilidade das oportunidades de golo nos primeiros 45 minutos o FC Porto teve apenas duas aproximações com perigo junto da baliza dos espanhóis (por Stephen Eustáquio, aos 21" e Pepê, aos 38"), enquanto os visitantes estiveram perto de marcar por uma vez, com Cláudio Ramos a negar o golo a Palazón aos 28". Contas feitas, foi uma primeira parte com alguns lances bem gizados - especialmente quando a bola chegava a Galeno e Pepê -, mas longe de poder deixar os adeptos muito entusiasmados.

Sérgio Conceição não fez substituições ao intervalo e o jogo continuava na mesma toada morna, sem lances de perigo. A animação surgiu por fim aos 56", depois de o árbitro Vítor Ferreira assinalar grande penalidade a favor do FC Porto, na sequência de um pequeno toque de Palazón em Zaidu. No entanto, Taremi atirou muito denunciado e permitiu a defesa ao guardião Dimitrievski.

Pouco depois, foi Stephen Eustáquio a não conseguir dominar a bola da melhor forma, quando surgiu em boa posição na grande área espanhola. E aos 63" Falcao entrou em campo, muito aplaudido pelos adeptos, pois claro. Logo depois, ocorreu o momento de maior apreensão da tarde, quando Otávio ficou 2 minutos estendido no relvado, agarrado a uma perna. No entanto, o médio levantou-se e prosseguiu em campo, ao contrário de Grujic, Taremi e Toni Martínez, substituídos por Rodrigo Pinheiro, Namaso e Fran Navarro. De referir que Toni Martínez nem se viu e Taremi só foi notado quando falhou o penálti, tendo ambos a óbvia desculpa de muito raramente terem sido bem servidos.

Rodrigo Pinheiro foi jogar para defesa direito, com Pepê a adiantar-se para extremo e Otávio a deslocar-se para a zona central do meio-campo, fazendo companhia a Eustáquio. Na primeira vez em que tocou na bola, Fran Navarro viu-se isolado diante do guardião visitante, após belo trabalho de Galeno, mas o espanhol atirou fraco, à figura de Dimitrievski. Aos 78" também o Rayo Vallecano esteve perto de marcar, mas Cláudio Ramos voltou a responder presente.

No entanto, aos 82", o guarda-redes português nada podia fazer depois do remate de Álvaro García, que acertou mal na bola, mas paradoxalmente fez com que esta passasse por cima de Cláudio Ramos. Estava inaugurado o marcador, para surpresa dos adeptos que quase encheram o estádio.

Até ao final o FC Porto pressionou em busca do empate, que surgiu no último lance, com Namaso a desviar de cabeça excelente cruzamento do recém-entrado Romário Baró.

