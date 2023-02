FC Barcelona. Robert Lewandowski lesionado

O avançado polaco Robert Lewandowski, melhor marcador da Liga espanhola de futebol, tem uma lesão muscular na coxa esquerda e está indisponível no FC Barcelona, anunciou esta segunda-feira o emblema catalão.

No seu site oficial, o líder do campeonato espanhol confirmou o problema físico do jogador de 34 anos, que no domingo esteve a tempo inteiro na derrota no campo do Almeria (1-0), e que a lesão na face posterior da coxa está a ser seguida pelo departamento médico do clube.

O FC Barcelona não divulgou o tempo esperado de paragem de Lewandowski, mas é praticamente certo que esteja ausente do duelo de quinta-feira com o Real Madrid, na capital espanhola, da primeira mão das meias-finais da Taça do Rei. Segundo a imprensa espanhola, o avançado deverá parar cerca de duas semanas, o que significa que, em princípio, não está em risco a sua participação no arranque da Polónia na fase de qualificação para o Euro2024.

No final de março, a Polónia defronta a República Checa e Albânia, em jogos do Grupo E, naquela que será a estreia absoluta do novo selecionador, o português Fernando Santos.

Na sua primeira época no FC Barcelona, Lewandowski leva 25 golos em 31 jogos em todas provas e lidera a lista de melhores marcadores da La Liga com 15.