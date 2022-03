Fase de subida da Liga 3 de futebol contará com o videoárbitro

A fase de subida da Liga 3 de futebol vai contar com a tecnologia de videoárbitro (VAR) em todos os jogos, informou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O início desta fase, que terá 24 jogos em seis jornadas das duas séries, está marcado para 20 de março e decorrerá até 01 de maio.

O vencedor de cada série apura-se para a II Liga, com a Série 1 a contar com Alverca, Felgueiras 1932, Torreense e Vitória de Guimarães B, e a Série 2 com Oliveirense, Vitória de Setúbal, Sporting de Braga B e União de Leiria.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Após esta fase, também está prevista a utilização do VAR no 'play-off' a duas mãos entre os segundos classificados (em 08 e 15 de maio), bem como na final (em 15 de maio) e nos dois jogos do 'play-off' entre a Liga 2 e a Liga 3 (em 21 e 29 de maio).