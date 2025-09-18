Farioli e o novo rival na Luz: “Mourinho é uma referência para mim e para o futebol”

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, fez esta quinta-feira, 19 de setembro, a antevisão do jogo com o Rio Ave (sexta-feira, às 20h15, em Vila do Conde), mas não fugiu ao assunto que marca a atualidade futebolística nacional, a contratação de José Mourinho para o comando técnico do Benfica: “Foi um treinador importante no FC Porto, para a história [além de troféus nacionais, ganhou uma Liga dos Campeões e um Taça UEFA]. Não tenho de comentar a carreira do mister Mourinho. É uma referência para o futebol português, para muitos treinadores e para mim, mas não vou fazer comentários sobre algo que não é oficial. Nem tenho de comentar o que não diz respeito ao FC Porto. Mas admiro o que fez”, sublinhou, horas antes do Special One ser confirmado na Luz, adiantando ainda que não teve a oportunidade de falar com Mourinho quando este se deslocou ao Dragão, no passado sábado, dia 13 de setembro, para assistir ao jogo com o Nacional (1-0), tendo sido ovacionado pelos adeptos portistas.Sobre o jogo com o Rio Ave, Farioli antecipou dificuldades: “Equipa complicada, mudou de dono, vão mostrar o espírito de Mariakis [proprietário do clube]. Tem um grande treinador [o grego Sotiris Sylaidopoulos], que na última época esteve muito bem. Têm ferramentas para nos criar problemas, analisámo-los, tentámos preparar o jogo da melhor forma possível, fizemos o nosso trabalho, mas isso é só uma parte. Temos de estar preparados e ser competitivos”. Por outro lado, o técnico portista, que soma cinco vitórias em cinco jogos na I Liga, sendo líder isolado da competição, assumiu que o calendário “vai criar problemas” à sua equipa. “Nestes dias falámos muito sobre isso, especialmente com o Arouca [sobre o adiamento do jogo]. A posição do clube é clara, não ajuda qualquer clube português. Vai criar problemas. Tentaremos encontrar soluções, o grupo está pronto, toda a gente quer lutar”, afirmou. O encontro, para a 7.ª jornada do campeonato, estava marcado para 28 de setembro, tendo sido adiando um dia devido à realização da Feira das Colheitas em Arouca. Assim, os dragões vão ter de disputar três jogos em sete dias: Arouca, dia 29; Estrela Vermelha, para a Liga Europa, a 2 de outubro; e Benfica para o campeonato a 5 de outubro. “Vamos ver o que acontece”, disse Farioli. Yann Karamoh é reforço portistaO extremo franco-marfinense Yann Karamoh, que representou os italianos do Torino na última época, foi ontem oficializado como reforço do FC Porto, assinando até ao final da temporada. O jogador, de 27 anos, estava sem clube desde 1 de julho e, portanto, disponível para vincular-se aos dragões já fora do prazo do mercado de transferências de verão. Karamoh é um atleta bem conhecido por Farioli, uma vez que já o orientou no Karagumruk, da Turquia, em 2021/22, na segunda época do italiano enquanto treinador principal.Com Lusa.25 anos e nove clubes depois, que Mourinho regressará ao Benfica?