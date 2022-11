Família Jung sonha ver Portugal passar em 1.º lugar com a Coreia do Sul apurada

Hyun Jung, 46 anos, nasceu na Coreia do Sul mas vive há 12 anos em Portugal. Tornou-se agente de jogadores, vive o futebol intensamente, até pela sua profissão, e nesta sexta-feira admite que vai estar "dividida" quando Portugal e o país onde nasceu entrarem em campo no último jogo do Grupo H.

Com a seleção nacional já apurada e a equipa de Paulo Bento com as contas muito complicadas para seguir para os oitavos, ainda acredita num cenário possível, mas muito complicado: "Gostava que Portugal passasse em primeiro para evitar o Brasil e a Coreia garantisse o segundo lugar que dava acesso aos oitavos-de-final." Para isso, é preciso uma conjugação de resultados que passa pela vitória da Coreia, de preferência por mais de um golo, e que no Uruguai-Gana, os africanos não vençam

Martim Jung, o filho, de 17 anos, nasceu nos Estados Unidos. Joga nos juniores do Real Sport Club, de Massamá, como defesa central. Mas apesar da ligação sentimental à Coreia do Sul, admite que vai torcer por Portugal. "Vivo cá há muitos anos e seria difícil não torcer pelo país onde estou. Acho que a seleção portuguesa vai ganhar com relativa facilidade. Tem uma equipa muito mais forte, mas claro que gostava que a Coreia do Sul também passasse, mas vejo isso muito difícil", indicou.

Hyun Jung ainda se recorda do dia do sorteio do Mundial, quando as bolinhas colocaram Portugal e Coreia do Sul no mesmo grupo. "Vieram-me imediatamente à memória as recordações do jogo no Mundial2002, que a Coreia venceu. Foi um sentimento especial, ver duas seleções de que gosto juntas 20 anos depois num Mundial. Vi esse jogo no estádio", lembrou.

A agente de jogadores não hesita em considerar que Portugal é favorito no jogo desta sexta-feira. "A seleção portuguesa é muito forte. Tem jogadores que atuam em clubes de topo nas grandes ligas europeias. E tem Cristiano Ronaldo, que é a melhor marca de Portugal, um jogador de excelência, um ícone. E também Bernardo Silva, um futebolista top que se sacrifica muito pela equipa. Mas acredito que a Coreia vai dar trabalho à seleção portuguesa", considerou.

Hyun Jung lembrou que CR7 era idolatrado pelos sul-coreanos. Mas recorda um episódio, em julho de 2019, que deixou os milhões de fãs do avançado naquele país asiático muito aborrecidos. "A Juventus fez uma digressão à Coreia do Sul e havia uma enorme mobilização e expectativa para ver o Ronaldo. Mas ele não saiu do banco e desapontou os sul-coreanos que o queriam ver jogar. Ele era o melhor jogador do Mundo para os coreanos. Mas aquele episódio deixou marcas".

Por isso, assume, gostava que este jogo entre Portugal e a Coreia do Sul servisse também para sanar este problema: "Gostava que este jogo fosse de reconciliação entre os fãs da seleção e o Ronaldo."

Elogios a Paulo Bento

Martim, que se assume como sportinguista e tem o neerlandês Van Dijk como ídolo, elege como melhor defesa central de Portugal o veterano Pepe: "Apesar da idade [39 anos], tem muita qualidade e garra. É um central agressivo, com uma enorme experiência", atirou, elogiando também o coreano Kim Min-jae, defesa do Nápoles, "um bom jogador que acredito que em pouco tempo pode estar a jogar na Premier League".

O jovem joga futebol desde os 12 anos e atualmente representa os juniores do Real de Massamá. E admite que para tentar evoluir, ouve com atenção as dicas da mãe. "Ela é manager de jogadores de futebol, mostra-me vídeos de futebolistas que atuam na minha posição [defesa-central] e dá-me conselhos sobre o que posso melhorar na minha forma de jogar. Ela vê muitos jogos e aplica essas observações comigo. É uma grande ajuda."

Quando se fala na seleção da Coreia do Sul, a resposta sobre quem é a estrela da equipa é quase unânime: Son, avançado do Tottenham. Mas Hyun Jung elege mais dois jogadores, Hwang Hee-chan, extremo direito do Wolverhampton, que ainda não jogou neste Mundial devido a lesão, e Hwang In-beom, médio do Olympiacos, "talvez neste momento o jogador em melhor forma".

E Paulo Bento? "Fez um excelente trabalho. Antes do Mundial houve algumas críticas, mas gostei muito de ver a Coreia frente ao Uruguai, um empate que me surpreendeu. Tem feito um bom trabalho. Vejo muitas diferenças. Os futebolistas coreanos eram conhecidos só por correrem muito. Mas ele acrescentou mais alguma coisa à equipa em termos táticos, são um conjunto muito mais organizado."

Refira-se que este ano a comunidade sul-coreana em Portugal (entre 150 a 200) comemora os 50 anos da chegada do primeiro emigrante ao nosso país.

