Sp. Braga. Faltou ouvir as sábias palavras do Sr. Champions para evitar perder em Madrid

Vinícius Jr. e Rodrygo tentaram ampliar o marcador - depois de uma perdida incrível Djaló - algo que só conseguiram no segundo tempo. No regresso do balneário, Artur Jorge pediu aos jogadores para rematarem à baliza, mas acabou o segundo tempo com apenas três remates (contra 11 do Real Madrid), um deles a fechar o jogo por Abel Ruiz, que segundos antes do apito final viu Lunin evitar o golo de honra dos minhotos.