Falcao dá empate ao Rayo Vallecano em casa do Atlético Madrid ao cair do pano

O Rayo Vallecano conseguiu esta terça-feira um empate (1-1) no terreno do Atlético de Madrid, na 10.ª jornada da Liga espanhola de futebol, com o seu golo arrancado no período de descontos, aos 90+2, por Radamel Falcão, de grande penalidade.

A 10.ª jornada da Liga espanhola, que começou esta terça-feira, está a ser marcada pelo signo dos empates, já que o Sevilha-Valência também acabou com 1-1 no marcador, enquanto o Getafe-Athletic Bilbau encerrou com 2-2.

No Estádio Metropolitano de Madrid, o Atlético adiantou-se aos 20 minutos, por Alvaro Morata, a passe de Griezmann, mas depois não conseguiu dilatar a vantagem, falhando o 'golpe' final na equipa de Vallecas, que acabou mesmo por empatar, aos 90+2, num remate do colombiano Falcao, antigo jogador do FC Porto, a converter uma grande penalidade.

O avançado português João Félix voltou a não sair do banco.

Com este ponto, o Atlético de Madrid chega aos 20 pontos e mantém-se em terceiro, em sério risco de ser ultrapassado por Betis e Real Sociedad, que estão com 19.

O Real Madrid lidera, com 25 pontos em nove jogos, seguido por FC Barcelona, que tem 22.

No Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o Sevilha acabou por ser afortunado ante o Valência (com Thierry Correia a titular), já que os valencianos desperdiçaram o golo da vitória, com a grande penalidade falhada por José Gaya aos 90+12.

Tinha-se adiantado o Valência aos seis minutos, golo do uruguaio Edinson Cavani, após o que os anfitriões empataram, aos 86, por Lamela.

Por duas vezes o Getafe recuperou da desvantagem ante o Athletic Bilbau. Marcaram pelos homens de Madrid Carles Aleña (27) e El Haddadi (76) e para os bascos Iñaki Williams (segundo minuto) e Raúl García (62).