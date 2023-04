Fábio Cardoso foi a aposta certa para vencer

Pela margem mínima e sem grande brilho, também conta (que o diga o Benfica, que venceu este domingo o Rio Ave, por 1-0). Um golo de Fábio Cardoso chegou para o FC Porto vencer o Portimonense (1-0). Os três pontos amealhados na 26.ª jornada da I Liga permitem aos dragões reporem a distância de 10 pontos para o líder Benfica, antes do clássico da próxima sexta-feira, no Estádio da Luz.

Sem Pepe e apesar dos rasgados elogios a David Carmo, Sérgio Conceição apostou em Fábio Cardoso para o centro da defesa e em boa hora o fez. O defesa central foi decisivo ao marcar o golo que daria a vitória à equipa. Foi um golo 100% da defesa. Manafá - não era titular desde o final de 2021 - descobriu Wendell, que cruzou para o cabeceamento de Fábio Cardoso (quase a meias com o capitão Iván Marcano).

O Portimonense teve o mérito de manter o resultado em aberto até ao final, mas nada mais do que isso. Os algarvios acabaram mesmo reduzidos a dez jogadores, depois da expulsão de Lucas Ventura, por acumulação de cartões amarelos aos 72 minutos de jogo.

Toni Martínez travou alguns duelos interessantes com Nakamura e ainda viu o árbitro anular-lhe um golo a meio da segunda parte com ajuda do VAR. O lance deixou muitas dúvidas e promete render muito nas conversas de café.

Para a história fica o 23.ª triunfo portista, em casa, frente ao Portimonense em outros tantos jogos. Desde 1989, os dragões somam 17 vitórias consecutivas.