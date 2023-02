Expulsão ajuda à derrota e Bayern Munique tem liderança em risco

Um vermelho direto nos primeiros minutos para Upamecano abriu hoje caminho ao desaire do Bayern Munique, que ainda fez entrar João Cancelo, na visita ao Borussia Mönchengladbach (3-2), na Bundesliga.

No jogo da 21.ª jornada as coisas não podiam correr pior ao líder da Bundesliga, com o árbitro, depois de ainda confirmar no videoárbitro (VAR), a dar ordem de expulsão ao central francês, logo aos oito minutos, por falta quando Plea se isolava.

Foi o suficiente para abrir a passadeira aos homens da casa, apesar de Julian Nagelsmann ainda fazer entrar aos 16 minutos o internacional luso João Cancelo, que tinha começado no banco, prescindindo de Thomas Müller.

Antes, o Mönchengladbach adiantou-se no marcador, por Lars Stindl, aos 13, e apesar de Choupo-Moting ainda empatar, aos 35, após uma arrancada de Davies no lado esquerdo, os da casa voltaram a carga e resolveram o jogo, novamente com influência de Hofmann.

O médio alemão já tinha assistido Stindl no primeiro golo, fez o segundo, aos 55, e voltou a estar no terceiro e último, no passe para Marcus Thuram, aos 88, enquanto o Bayern ainda reduziu nos descontos, por Mathys Tel, aos 90+3.

A derrota deixa o Borussia Mönchengladbach em oitavo lugar, mas com mais um jogo do que os perseguidores Bayer Leverkusen e Werder Bremen, enquanto o Bayern Munique, com 43 pontos, pode ser ultrapassado na liderança pelo Union Berlim, segundo colocado, com menos um ponto, e que no domingo recebe o Schalke 04.

À espreita está também o rival Borussia Dortmund, terceiro, com 40 pontos, que pode igualar o Bayern, em ronda em que recebe no domingo o Hertha Berlim (17.º).

No jogo, nota para a saída de Julian Weigl, com o médio emprestado pelo Benfica a entrar aos 50 minutos no Borussia Mönchengladbach, e a sair muito perto do final, com queixas físicas.

Em outros jogos, o Leipzig, com André Silva a titular, foi vencer ao terreno do Wolfsburgo por 3-0 - com golos de Forsberg (14'), Laimer (85') e Szoboszlai (90'+2') - e manteve segura a quinta posição, a um ponto do Friburgo, que também venceu, por 2-0, na deslocação ao campo do Bochum (16.º).

A derrota do Bochum beneficiou o Estugarda, com Gil Dias em campo e Tiago Tomás ainda lesionado, tendo em conta que a equipa venceu em casa, com alguma surpresa, o Colónia (11.º), por expressivos 3-0.

O Estugarda abriu o marcador precisamente por Gil Dias, logo aos nove minutos, num jogo em que também marcaram Borna Sosa, aos 59, e Coulibaly, aos 74.

Ainda hoje o Eintracht Frankfurt recebe o Werder Bremen, enquanto no domingo realizam-se os encontros de Union Berlin e Borussia Dortmund com Schalke e Hertha Berlim, respetivamente, que podem provocar mudanças na liderança da Bundesliga.