Ex-namorada de Boateng encontrada morta. Jogador deixa Mundial de Clubes

O Bayern Munique dispensou esta segunda-feira o defesa-central Jérôme Boateng da final do Mundial de Clubes, que os bávaros vão disputar esta quinta-feira (18.00 horas) diante do Tigres, no Estádio Education City, em Al Rayyan, no Qatar.

De acordo com o treinador Hans-Dieter Flick, o jogador pediu autorização para regressar a casa depois de receber a notícia que a sua ex-namorada, Kasia Lenhardt, foi encontrada morta na terça-feira no seu apartamento.

"Ele foi ao meu quarto e pediu-me para voltar a casa e eu acedi", afirmou o treinador do Bayern.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A modelo polaca de 25 anos e o internacional alemão tinham-se separado há uma semana, tendo iniciado uma intensa troca de acusações. As causas da morte não são, para já conhecidas, mas as autoridades policiais alemães descartam a possibilidade de crime.