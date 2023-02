Ex-FC Porto, Christian Atsu encontrado com vida entre os escombros

Christian Atsu, ex-FC Porto e Rio Ave foi encontrado com vida entre os escombros do prédio onde vivia e que colapsou na sequência do forte sismo que abalou a Turquia e a Síria. O jogador ganês do Hatayspor, de 31 anos, está internado no hospital com ferimentos no pé direito e dificuldades respiratórias, segundo a Imprensa turca.

Tinha sido dado como desaparecido e temia-se que estivesse debaixo dos escombros do prédio onde vivia, o que acabou por se verificar. O português Rúben Ribeiro (ex-Sporting e Rio Ave) e o caboverdiano Zé Luís (ex-FC Porto e Sp. Braga) que também jogam no Hatayspor estarão a salvo, segundo disse ao jornal OJogo o empresário de Zé Luís, José Fouto .

Mustafa Özat, porta-voz do Hatayspor diz que ainda não foi possível chegar ao contacto com o atleta, nem com o diretor desportivo Taner Savut. "Sabemos que o nosso diretor desportivo Taner Savut está sob os escombros, não conseguimos chegar a ele. Não conseguimos saber do Atsu, sabemos que o seu prédio estava destruído", referiu Özat, em declarações à beIN Sports turca, agradecendo a Deus, por Burak Öksüz, Bertug Yildirim e Kerim Alici terem saído com vida dos destroços. Assim como Onur Ergun, inicialmente dado como desaparecido, que já recorreu ao Instagram para dizer que está "bem e contactável".

O tremor de terra ocorreu às 04.17 (01.17 em Lisboa) desta segunda-feira, a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, próximo da fronteira com a Síria, a uma profundidade de 17,9 quilómetros. O Hatayspor é um clube da Província de Hatay, que fica a cerca de três horas de distância de Gaziantep.

Entretanto, um novo sismo de magnitude superior a 7 na escala de Richter abalou o sudeste da Turquia. O sismo foi registado às 13.24 locais (10.24 em Lisboa), com epicentro a quatro quilómetros da cidade turca de Ekinozu, e uma intensidade de 7,5 graus na escala de Richter.