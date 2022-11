Ex-benfiquista Vertonghen "tem medo" de falar sobre direitos humanos após ameaças da FIFA

O belga Jan Vertonghen diz ter "medo" de falar sobre direitos humanos depois de nações europeias terem decidido não usar uma braçadeira de capitão com tema de arco-íris no Campeonato do Mundo. Sete nações, incluindo Inglaterra e Alemanha, abandonaram os planos de usar a braçadeira de capitão no Qatar devido à ameaça de ação disciplinar da FIFA, incluindo reservas.

As braçadeiras tinham sido vistas como um protesto simbólico contra as leis na nação anfitriã, onde a homossexualidade é ilegal.

O presidente da associação alemã de futebol Bernd Neuendorf chamou à posição da FIFA "um acontecimento sem precedentes na história do Campeonato Mundial" e "uma demonstração de força".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Vertonghen, que esta terça-feira fez a antevisão do jogo de abertura da Bélgica contra o Canadá, disse que não se sente à vontade. "Receio que se disser alguma coisa sobre isto, talvez não possa jogar amanhã", disse o defesa que no último verão trocou o Benfica pelo Anderlecht.

"É uma experiência que nunca tinha sentido no futebol. Sinto-me controlado. Tenho medo até de dizer alguma coisa sobre isto. Estamos apenas a dizer coisas normais sobre racismo e discriminação e se nem sequer se pode dizer coisas sobre isso, isso diz tudo. Quero aparecer no campo amanhã, por isso vou deixar as coisas assim", conclui.

A FIFA também proibiu a Bélgica de usar um segundo kit de equipamento com a palavra "Amor" no colarinho.

O corpo dirigente mundial do futebol decidiu que a camisola tinha uma ligação comercial com o festival de música belga Tomorrowland.

O treinador belga Roberto Martinez disse que estava interessado em concentrar-se no futebol.

"Temos sido muito proativos (sobre questões sociais) nos últimos dois anos", disse o espanhol, "ontem foi muito claro, foi feita uma declaração pela federação e agora estamos apenas concentrados no futebol. O trabalho e as conversas em torno do Campeonato do Mundo já foram feitos".

A Bélgica, que terminou em terceiro lugar no torneio de 2018 na Rússia, vai também enfrentar Marrocos e a Croácia no Grupo F.