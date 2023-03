Evelise Veiga saltou para a final do comprimento

A portuguesa Evelise Veiga qualificou-se este sábado para a final do concurso de salto em comprimento dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Istambul, na Turquia, com 6,53 metros.

Um dia depois de ter completado 27 anos, Evelise Veiga terminou a qualificação no sétimo lugar, com os 6,53 do seu terceiro salto, depois de ter conseguido 6,32 e 6,40 nas primeira e segundas tentativas.

"As qualificações são sempre muito duras. E, às vezes, injustas. Esta não teve marcas extraordinárias salvo os 6,98 da [sérbia] Ivana [Vuleta]. Houve marcas que não eram inalcançáveis e estive sempre um bocadinho fora da competição, não abri como queria, mas tinha de fazer cada salto como se fosse o último", revelou.

Em estreia em Campeonatos da Europa em pista coberta, Evelise Veiga chegou à zona mista da Ataköy Arena, em Istambul, visivelmente emocionada, depois de ter assegurado o sétimo dos oito lugares de finalistas, à frente da romena Alina Rotaru-Kottmann (6,52).

"Eu choro sempre. Mas estou muito emocionada porque acreditava que podia estar na final, mas tinha de estar ao meu melhor nível porque as minhas adversárias são muito fortes. Foi duro, mas consegui", assumiu.

No domingo, na final, Evelise Veiga, que tem 6,58 como recorde pessoal, quer "sonhar, porque ainda é de graça", mas também desfrutar do momento.

"Não me quero deslumbrar com o que já passou, porque este não é o trabalho de uma época, é o trabalho de muitos anos, ando aqui há 16 anos, para chegar aqui e estar no melhor nível, por isso, tenho de aproveitar quando as coisas estão a fluir e a sair como idealizámos", salientou.

Natural da ilha de Santiago, em Cabo Verde, volta à final de uma grande competição, depois do oitavo lugar no salto em comprimento dos Europeus ao ar livre de 2018 e das presenças nas qualificações do triplo nos Mundiais de 2019 e nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e do comprimento nos Mundiais e nos Europeus de 2022.

"Se calhar, o que mudou foi, talvez, a experiência, a maturidade... A vida de um atleta é tentar, todas as épocas, ultrapassar um obstáculo, uma parede, e eu hoje quis e consegui superar", sublinhou.

Na antevisão à final, marcada para domingo, às 19:50 locais (16:50 em Lisboa), Evelise Veiga deixa tudo em aberto.

"A qualificação já passou, amanhã [no domingo] é uma nova oportunidade e são seis ensaios. Eu posso lutar por uma medalha, mas também posso estar a lutar pelo oitavo, estou entre as melhores e tenho de acreditar até ao fim e acreditar que sou tão especial, como elas, e que tudo é possível", concluiu.

O recorde nacional do salto em comprimento é de 7,00 e foi alcançado em 2008 por Naide Gomes, que detém também as duas melhores presenças lusas em Europeus 'indoor', com os triunfos em Madrid2005 e Birmingham2007.

Larrigana sofre para chegar à semifinal dos 60 metros barreiras

O português Abdel Larrinaga sofreu este sábado para chegar às semifinais dos 60 metros barreiras dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Istambul, onde foi um dos repescados nas eliminatórias.

"Foi um pouco desesperante estar à espera dos outros e não depender de mim. Dá um bocado de ansiedade, mas valeu a pena. Queria o apuramento direto, mas a minha série era a mais igualada de todas, como se provou agora", afirmou o atleta do Sporting, na zona mista da Ataköy Arena.

Abdel Larrinaga foi quinto na primeira série, em 07,77 segundos, avançado para as semifinais, marcadas para domingo, às 10:35 locais (07:35 em Lisboa), com a 14.ª marca das eliminatórias, sendo o terceiro repescado, em igualdade com o espanhol Kevin Sánchez, com quem partilhou o sofrimento no desfecho das eliminatórias.

"Confiei na corrida, para as semifinais não pode acontecer o mesmo, porque, se não, fico fora. De manhã é difícil correr bem rápido e acho que amanhã [no domingo] vai correr-se ao mesmo ritmo, a 7,60 ou 7,70", explicou.

O barreirista do Sporting, de 29 anos, tem 7,67 como recorde pessoal alcançado em 2022, sendo que este ano a sua melhor marca foi 7,73, antevendo que precise de correr a esse ritmo para chegar à final, que vai encerrar o programa dos Europeus, no domingo, às 21:05 locais (18:05 em Lisboa).

"Esta competição é mais de tentar passar e não de ir à procura de um recorde. Ninguém correu perto das suas marcas e acho que isso me vai ajudar, até porque eu era decatleta e estava habituado a acordar cedo, mas estes rapazes não. Mas, não há desculpa nenhuma, são oito pistas e é igual para todos", rematou.

O recorde nacional dos 60 metros barreiras é de 7,66 e é partilhado por Rasul Dabo e João Almeida, que conseguiram estas marcas em 2014 e 2015, respetivamente.

O melhor desempenho luso na prova em Europeus em pista coberta remonta a Praga2015, quando João Almeida foi 11.º.

Olímpica Barbosa eliminada

A portuguesa Olímpia Barbosa lamentou este sábado o "sabor agridoce" com a sua eliminação nos 60 metros barreiras dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Istambul.

A barreirista do Sporting, de 28 anos, falhou a qualificação para as semifinais, ao terminar a quarta e última série no sexto lugar, em 8,21 segundos, conseguindo o 22.º tempo entre as participantes.

"É um sabor um bocado agridoce, porque foi uma prestação muito boa mas não foi suficiente para passar à próxima fase. Foi a minha segunda melhor marca da época, que já tinha feito, antes dos 8,16, e acho que está a ser uma época superboa", explicou Olímpia Barbosa.

A atleta tem 8,16 como recorde pessoal alcançados já este ano e necessitava de uma marca abaixo dessa para avançar em Istambul2023 - a última repescada foi a finlandesa Annimari Corte, com 8,14.

"Em 2019 fui a Glasgow, onde fiz 8,40. Hoje foi muito melhor, mas, infelizmente, não foi suficiente. Mas estou contente, porque estou bastante consistente nestes resultados. Sinto que esta época foi bem sucedida", realçou a barreirista, recordando os anteriores Europeus, nos quais terminou no 26.º posto.

Olímpia Barbosa disputou a quarta e última série, já com a "pressão" de bater o seu recorde pessoal para prosseguir em prova.

"É um bocadinho mais complicado, mas todas sabemos o que valemos. Não entramos na pista à espera de um milagre, porque isso não acontece. Temos noção do resultado que estamos a fazer e tentar superar-nos a nós próprias", concluiu.

Isabel Abrantes é a detentora do recorde nacional da prova de 60 metros barreiras, com o tempo de 08,08 segundos, alcançado em 2001, enquanto a melhor classificação lusa na prova em Europeus 'indoor' foi alcançada por Sandra Turpin, em Valência1998.