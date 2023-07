EUA, Inglaterra, Dinamarca e Japão entram a vencer

A seleção dos Estados Unidos, bicampeã mundial feminina de futebol, entrou este sábado a vencer no Mundial2023, frente ao estreante Vietname (3-0), com Inglaterra, Dinamarca e Japão a somarem também inícios vitoriosos.

No Grupo E, que inclui Portugal, as campeãs em título mostraram-se dominadoras como sempre, com Sophia Smith a marcar duas vezes, aos 14 e aos 45+7 minutos, e a assistir o terceiro, de Horan (77), começando da melhor forma em Auckland.

O domínio das tetracampeãs (1991, 1999, 2015 e 2019) foi tal que as vietnamitas, 32.ª classificadas no ranking mundial, nem chegaram a rematar, ficando no fundo da 'poule', enquanto Portugal terá estreia absoluta em campeonatos do Mundo no domingo ante os Países Baixos, atuais 'vice' mundiais, em Dunedin.

Em Brisbane, cidade australiana que espera receber os Jogos Olímpicos em 2032, a campeã europeia Inglaterra teve dificuldades para vencer uma 'aguerrida' formação do Haiti, que apresentou muitos problemas às comandadas de Sarina Wiegman e obrigou Earps a várias defesas.

Ainda assim, uma grande penalidade convertida por Stanway aos 29 minutos, após ter permitido a defesa num primeiro momento, com a árbitra a pedir a repetição do lance, acabou por sentenciar o encontro ante as estreantes em campeonatos do Mundo.

As inglesas estão no topo do Grupo D a par da Dinamarca, que também começou da melhor forma ainda que com um triunfo sofrido, 'arrancado' nos descontos ante a campeã da Ásia, a China.

Aos 90+1, Vansgaard quebrou a resistência chinesa numa partida muito fechada, equilibrada e com poucas oportunidades, com um total de três remates enquadrados entre as duas equipas, dando às dinamarquesas uma vitória perante uma das 'eternas candidatas' no regresso a Mundiais 16 anos depois.

Depois da vitória da Espanha ante a Costa Rica (3-0), a ronda inaugural do Grupo C ficou fechada com a goleada folgada do Japão (5-0), ante a Zâmbia, com 'bis' de Miyazawa, aos 43 e 62, e tentos de Tanaka (55), Endo (71) e Ueki, este último de grande penalidade no 11.º minuto de descontos de um encontro de sentido único.

As japonesas mostraram credenciais de candidatas a um título que venceram em 2011.

Portugal, uma das oito seleções estreantes, defronta no domingo os Países Baixos, vice-campeões mundiais, em Dunedin, em encontro da jornada inaugural do Grupo E, que integra ainda os Estados Unidos, vencedor dos dois últimos Mundiais, e o Vietname.