EUA eliminados com drama e polémica falham um pódio pela primeira vez

A Suécia surpreendeu este domingo a seleção bicampeão do Mundo, os Estados Unidos, no desempate por grandes penalidades e apurou-se para os quartos de final do Mundial feminino de futebol, enquanto os Países Baixos superaram a África do Sul, nos 'oitavos'.

Norte-americanas e suecas não conseguiram desfazer o 'nulo' (0-0) durante 120 minutos, em Melbourne, e tiveram de decidir a eliminatória com recurso aos pontapés do castigo máximo, em que as nórdicas foram mais eficazes e venceram por 5-4.

E nas penalidades houve polémica, pois o golo decisivo acabou por ser validado pelo árbitro depois de consultada a tecnologia da linha de golo, depois de uma intervenção da guarda-redes norte-americana Alyssa Naeher em que parecia ter defendido o remate de Lina Hurtig. De nada valeu o protesto das jogadoreas norte-americanas.

Pela primeira vez na história, os Estados Unidos vão falhar o pódio de um Campeonato do Mundo, tendo em conta que nas oito edições anteriores da competição foram campeões quatro vezes (1991, 1999, 2015 e 2019), finalistas vencidos em 2011 e ficaram na terceira posição em três ocasiões (1995, 2003 e 2007).

A Suécia, terceira colocada no último Mundial e finalista em 2003, segue para os quartos de final pela sétima vez e vai defrontar o Japão, que no sábado ultrapassou a Noruega, com um triunfo por 3-1.

Em Sydney, os Países Baixos, vice-campeões mundiais em título e que, tal como os Estados Unidos, cruzaram-se com Portugal na fase de grupos, bateram a África do Sul, campeã africana, por 2-0, e estão pela segunda vez consecutiva nos quartos de final.

Jill Roord, aos nove minutos, e Lineth Beerensteyn, aos 68, assinaram os tentos das neerlandesas perante uma formação sul-africana que, apesar da eliminação, superou todas as expetativas aos atingir esta fase da competição pela primeira vez.

Na próxima fase, os Países Baixos terão pela frente a Espanha, que no sábado goleou a Suíça por 5-1 e confirmou a primeira presença nos quartos de final de um Mundial feminino.

Inglaterra-Nigéria, Austrália-Dinamarca, ambos na segunda-feira, Colômbia-Jamaica e França-Marrocos, na terça-feira, são os restantes jogos que faltam disputar nos oitavos de final.

O Campeonato do Mundo feminino decorre na Austrália e na Nova Zelândia, até 20 de agosto.