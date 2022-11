EUA e País de Gales empatam com um golo de um filho de presidente e Bola de Ouro

Uma grande penalidade convertida por Gareth Bale permitiu esta segunda-feira ao País de Gales empatar 1-1 frente aos Estados Unidos, em jogo da primeira jornada do Grupo B do Mundial2022 de futebol.

Em partida disputada no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, Qatar, os norte-americanos adiantaram-se na primeira parte, através de Timothy Weah, aos 36 minutos, mas os galeses igualaram já na reta final do encontro, com um golo de Gareth Bale, na conversão de uma grande penalidade, aos 82 minutos. Timothy, recorde-se, é filho de George Weah, atual presidente da Libéria, considerado um dos melhores jogadores africanos de sempre, vencedor da Bola de Ouro de 1995.

Com esta igualdade, a Inglaterra, que esta segunda-feira goleou 6-2 o Irão, de Carlos Queiroz, fecha a primeira jornada do Grupo na liderança, com três pontos, seguida por Estados Unidos e País de Gales, ambos com um, enquanto os iranianos são quartos, sem pontos.

VEJA AQUI AS ESTATÍSTICAS DO JOGO.