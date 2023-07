Austrália e Nova Zelândia são as anfitriãs do nono Campeonato do Mundo de futebol feminino, o primeiro da seleção portuguesa e o último da brasileira Marta (37 anos) e a americana Megan Rapinoe (38). Hoje, no Eden Park, em Auckland, a Nova Zelândia recebe a Noruega na abertura do torneio em que os EUA defendem o título.

Escolher entre Catarina Macario, Alex Morgan, Megan Rapinoe, Trinity Rodman, Mallory Swanson e Sophia Smith - a nova estrela da equipa - é a grande luta do técnico dos EUA, Vlatko Andonovski, que procura dar mais um troféu mundial à seleção mais titulada (1991, 1995, 2015 e 2019). Trinity Rodman, filha do ex-basquetebolista da NBA Dennis Rodman, é um dos rostos da nova geração norte-americana, que se tornou num alvo a bater pelas 32 seleções da prova - mais 20 do que aquelas que fizeram história na primeira edição.