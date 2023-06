Estrela da Amadora vai desfilar pelas ruas da Amadora

O Estrela da Amadora está de regresso ao escalão principal do futebol português e vai assinalar o feito com um desfile pelas ruas da Amadora ao final da tarde, por volta das 18.00, num camião-palco.

A comitiva tricolor regressa esta segunda-feira do Funchal, onde no domingo conseguiu eliminar o Marítimo, nas grande penalidades, após um empate no playoff - Estrela ganhou 2-1 no José Gomes e o Marítimo venceu 2-1 no Caldeirão dos Barreiros - e vai festejar a subida à I Liga, 14 anos após a última presença, com os adeptos.

A Reboleira vai voltar a receber os grandes em 2023-24.