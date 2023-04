Estreantes portugueses brilham no dia em que Pedro Sousa anunciou adeus ao ténis

Os portugueses deram um colorido especial ao arranque da 8ª edição do Millennium Estoril Open, que hoje começou no Clube de Ténis do Estoril. Henrique Rocha, Frederico Silva e Pedro Sousa deram uma autêntica lição de ténis, derrotando adversários mais cotados no ranking mundial e passando o primeiro round da fase de qualificação.

Com apenas 18 anos, Henrique Rocha superou o britânico Ryan Penistan (6-4 e 6-1), estreando-se assim com uma vitória que é também o primeiro triunfo em torneios ATP. No domingo enfrenta Mate Valkusz. Também Frederico Silva somou um triunfo frente ao bósnio Damir Dzumhur (6-1,5-7 e 6-3) e joga com Sebastian Ofner.

Pedro Sousa protagonizou uma reviravolta épica frente a Jozef Kovalik (4-6, 7-5 e 6-3), marcando encontro com Timofey Skatov para domingo. "Foi um encontro duro, nunca me senti muito bem e o vento não estava fácil. Fui-me aguentando mesmo estando a perder. Foi um encontro difícil para mim porque este vai ser o meu último Estoril Open e queria estar em court o maior tempo possível. Tinha o meu filho nas bancadas e agarrei-me ao que pude. O público ajudou bastante e essa mistura toda fez-me dar a volta", confessou o jogador, que tentará jogar o Estoril Open pela oitava e últiva vez.

Do encontro com Skatov dependerá se continua ou não no torneio, mas não impedirá um adeus anunciado hoje em lágrimas. O tenista de 35 anos é um dos melhores jogadores portugueses de todos os tempos vai retirar-se dentro de duas semanas: "A ideia seria terminar no Lisboa Belém Open [no seu clube, o CIF], mas não vou chegar lá [é em outubro]. Por isso em princípio devo acabar no Oeiras Open 125, no Jamor."

Os três podem assim juntar-se a Nuno Borges e João Sousa, que ontem conheceram os adversários para a ronda inicial do Estoril Open. Borges (68.º do ranking ATP) chega ao torneio pela primeira vez como número 1 nacional e arranca com Quentin Halys (79.º), enquanto Sousa (156º), o campeão de 2018, começa frente a Giulio Zeppieri (124º).

O sorteio colocou os dois portugueses no quadro principal do mesmo lado, o que significa que se podem defrontar nas meias-finais.

Memórias de Ruud em Braga

Casper Ruud vai-se estrear no Estoril, mas a ligação a Portugal já vem de trás. Em 2018 o atual número 4 do ranking ATP e primeiro cabeça de série do Estoril Open perdeu o Challenger de Braga... para Pedro Sousa. "Sempre que vejo o Pedro penso nessa final e também jogámos na minha primeira final ATP em Buenos Aires. Fico feliz por ter ganho essa e ele a de Braga (risos). Mas é muito bom estar cá", lembrou o norueguês, elogiando os novos talentos portugueses como Nuno Borges.

"Nota-se que estão a fazer um bom trabalho em Portugal. É também impressionante ver o João Sousa fazer tão bons resultados no ATP Tour. Portugal não é o maior país no ténis, tal como a Noruega, e quando alguém de um país pequeno faz bons resultados é inspirador para mim", confessou Ruud que pode ter João Sousa como primeiro opositor... caso o vimaranense passe a primeira ronda.

