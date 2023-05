Estoril Praia vence Arouca e garante manutenção na I Liga

O Estoril Praia venceu esta segunda-feira o Arouca por 2-0, somando os pontos de que necessitava para garantir a manutenção na ​​​​​​​I Liga de futebol a duas jornadas do final da competição.

O emblema da Amoreira entrava em jogo separado por apenas dois pontos da continuidade no primeiro escalão e alcançou-a com um triunfo assente numa boa prestação na segunda parte, na qual marcou por duas vezes.

João Carvalho acionou o marcador pela primeira vez com um grande golo, através de remate de fora da área, aos 68 minutos, e já em tempo de compensação, aos 90+4 minutos, uma recarga de Cassiano confirmou o triunfo e lançou a celebração para os 'canarinhos', que desta forma aumentam para oito pontos a distância que os separam do seu concorrente direto, o Marítimo.

Por seu turno, o Arouca falhou no seu objetivo de garantir já hoje o apuramento para as competições europeias, nomeadamente a Liga Conferência Europa, necessitando de somar mais um ponto para chegar aos 49 pontos e desta forma tornar impossível ao Famalicão, que soma 43, ultrapassá-lo na luta pelo sexto lugar.

O treinador do Estoril Praia procedeu apenas a uma alteração no 'onze' que não conseguiu evitar a derrota no Estádio do Bessa, ante o Boavista (1-0), na jornada passada: sem poder contar com Tiago Santos, castigado, jogou Shaquil Delos na lateral direita.

Já o Arouca implementou duas mexidas na equipa que foi derrotada pelo FC Porto na ronda anterior (1-0), ao retirar Bogdan Milovanov e Nino Galovic para lançar Tiago Esgaio e Basso nos respetivos lugares.

Perante um jogo importante para os destinos dos dois conjuntos, o encaixe acabou por revelar-se previsível num primeiro tempo do qual não surgiram grandes ocasiões a registar, com períodos de domínio intercalado entre os dois conjuntos.

A única ocasião flagrante de golo do primeiro tempo teve lugar aos 33 minutos e para o conjunto visitante, por Rafael Mujica, que atirou forte e colocado a partir de fora da área em direção ao poste esquerdo num lance contestado pelo público da casa, que reclamava falta no meio-campo oposto no início da jogada.

A restante primeira parte decorreu com a mesma serenidade e com um nulo a poder indiciar uma segunda parte com maior risco para dois conjuntos que se encontravam muito perto de garantir os respetivos objetivos desportivos.

O regresso foi dinâmico e ambas as equipas criaram perigo. Primeiro o Arouca, aos 55 minutos, através de uma combinação pela esquerda entre Mateus Quaresma e Arsénio, para este atirar ao primeiro poste para a defesa atenta de Dani Figueira, com o Estoril Praia a responder por Tiago Gouveia, aos 59, com um remate ao segundo poste quando tinha a baliza à sua mercê.

O conjunto da casa começava a ter ascendente e aos 64 minutos voltou a criar uma oportunidade de perigo por Rafik Guitane, que rematou à entrada da área para defesa de Arruabarrena para canto.

O Estoril Praia materializou o golo pouco depois, aos 68, num golo de belo efeito de João Carvalho, que recolheu um lançamento cobrado por Joãozinho na lateral esquerda e, com espaço por diante, armou potente remate exterior ao ângulo para naturais festejos com os companheiros que se encontravam em campo e também os elementos do banco de suplentes.

O grande golo do médio 'estorilista' valia a continuidade no primeiro escalão ao conjunto da Linha de Cascais e adiava por mais uma jornada a qualificação europeia do Arouca, que não só não conseguiu alcançar a igualdade que procurava como ainda voltou a ser batido sobre o final do encontro.

O jogo já se encontrava próximo do fim quando uma transição 'estorilista' conheceu êxito e Rodrigo Martins atirou contra o corpo de Quaresma, permitindo a Cassiano surgir na recarga perto da linha de golo e confirmar o 2-0, que antecedeu a celebração para os 'canarinhos', que teve direito a fogo-de-artifício logo após o apito final.